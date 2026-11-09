दीवाली पार्टी में छाए 'कसौटी जिंदगी की' के प्रेरणा और मिस्टर बजाज, रोनित रॉय की इस तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पूरे भारत के साथ-साथ बॉलीवुड में भी दीवाली की धूम देखने को मिली। इस दौरान कई सेलेब्स अपने घर पर दीवाली पार्टी रखते हैं।

एकता कपूर की दीवाली पार्टी में मौजूद रोनित रॉय (Ronit Roy) ने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे फोटोज शेयर किए हैं। इन सभी तस्वीरों में एक ऐसी खास तस्वीर है जिसने फैंस का ध्यान खींचा। उनकी नजरें मानों वहां अटक सी गईं।

रोनित रॉय ने श्वेता के साथ शेयर की तस्वीर रोनित रॉय ने 'कसौटी जिंदगी की'की को-स्टार श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बड़े ही प्यारे तरीके से उनके गालों पर किस करते नजर आ रहे हैं। वहीं श्वेता स्माइल कर रही हैं। फैंस इस तस्वीर को देखकर प्रेरणा और बजाज की यादों में खो गए हैं।

इस पोस्ट में और भी कई तस्वीरें हैं जिसमें फैंस रोनित रॉय को इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते देखा जा सकता है। पार्टी में उनके साथ मनीष मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, शमिता शेट्टी और मनीष पॉल भी मौजूद थे।

एक और तस्वीर में, टीवी की इस मशहूर जोड़ी के साथ टीवी इंडस्ट्री की दिग्गज एकता कपूर भी नजर आ रही हैं। रोनित ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि वह रात भर जश्न नहीं मना सकते क्योंकि वह दीवाली पर काम करेंगे।