46 साल की Shweta Tiwari के हुस्न ने हिला डाला इंटरनेट, 'गुलाबी स्विमसूट' पहन पानी में लगाई आग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वालीं अभिनेत्री श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) को भला कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वालीं श्वेता अक्सर अपने हॉट फोटोज और वीडियो को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं।

इस बीच इंटरनेट पर उनकी कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह गुलाबी स्विमशूट में अपने कातिलाना हुस्न से पानी में आग लगाती हुई नजर आ रही हैं। आइए एक नजर श्वेता तिवारी की इन हॉट लुक फोटोज पर डालते हैं।

श्वेता तिवारी की हॉट फोटोज टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से अपनी खास पहचान बनाने वालीं श्वेता तिवारी असल जिंदगी में हद से ज्यादा हॉट और बोल्ड हैं। 46 साल की उम्र में भी उनकी हॉटनेस में कोई कमी नहीं आई है, इस बात का अंदाजा आप अभिनेत्री इन तस्वीरों के जरिए आसानी से लगा सकते हैं, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रही हैं।

श्वेता तिवारी ने इन फोटोज को साल 2023 में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था और अब तीन साल बाद एक बार फिर से उनकी ये तस्वीरें लाइमलाइट में आ गई हैं। जिसकी वजह सिनेमाई गलियारे में श्वेता तिवारी का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

फैंस को श्वेता की ये तस्वीरें हद से ज्यादा पसंद आ रही हैं और वे इन पर जमकर लाइक कमेंट्स करके अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, जब श्वेता तिवारी की बोल्ड लुक वाली तस्वीरों ने सभी का ध्यान खींचा है, इससे पहले भी वह ये कमाल करके दिखा चुकी हैं।