रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड Nandish Sandhu ने की दूसरी शादी, 11 साल छोटी कविता बनर्जी संग लिए सात फेरे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन अभिनेता नंदीश संधू और कविता बनर्जी ने 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल के हुगली में एक पारंपरिक समारोह में शादी कर ली। इस शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए, जबकि समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए।

सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरें कपल के कई परिवार वालों और दोस्तों ने शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। नंदीश ने इन अपडेट्स को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर री-शेयर किया, जिससे फैंस को शादी की एक झलक देखने को मिली।

नंदिश (Nandish) और कविता (Kavita) ने सोशल मीडिया पर भी इन समारोहों की झलक शेयर कीं। शादी से पहले, नंदिश ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद भेजा, क्योंकि यह कपल अब अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है।

सोशल मीडिया पर की थी सगाई की अनाउंसमेंट नंदिश ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर करके सगाई की घोषणा की थी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'हाय पार्टनर। तैयार ?' कविता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फॉलोअर्स को अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई, जिसमें उन्होंने 05/09/2025 तारीख और नजर से बचाने वाला इमोजी (evil eye emoji) भी जोड़ा। बाद में नंदिश ने उनकी इस पोस्ट को री-शेयर किया।

इस घोषणा के बाद, टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके दोस्तों और साथियों की ओर से बधाई संदेश आने लगे। नंदिश और कविता का टेलीविजन करियर नंदिश और कविता, दोनों ने ही टेलीविजन में काम किया है। कविता 'तेरी मेरी इक्क जिंदड़ी' और 'भाग्य लक्ष्मी' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं, जबकि नंदिश कई टेलीविजन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता, नंदिश से 11 साल छोटी है।