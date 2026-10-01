मिड वीक एविक्शन में Bigg Boss 20 से बाहर हुईं Rhiti Tiwari, उदिति सिंह से की थी बदतमीजी से बात

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी (Rhiti Tiwari) ने खूब तहलका मचाया। अब खबर आ रही है कि शो से वो बाहर हो गई हैं।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के साथ हुई बातचीत की वजह से रीति चर्चा में आ गई थीं। हालांकि यह एपिसोड अभी तक प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इस फैसले के पीछे की वजहों के बारे में यही जानकारी दी है।

पहले ही खो चुकी थीं एक लाइफलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदिति सिंह, माही विज और यंग डीएसए को एक वरदान मिला था, जिससे वे किसी एक कंटेस्टेंट की लाइफलाइन छीन सकते थे। किसी और को चुनने के बजाय, उन्होंने रीति तिवारी को टारगेट करने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले ही अपनी पहली लाइफ खो चुकी थीं।