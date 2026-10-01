Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मिड वीक एविक्शन में Bigg Boss 20 से बाहर हुईं Rhiti Tiwari, उदिति सिंह से की थी बदतमीजी से बात

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Thu, 01 Oct 2026 03:49 PM (IST)

बिग बॉस 20 से मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को मिड-वीक एविक्शन में बाहर कर दिया गया है।

बिग बॉस 20 से बाहर हुईं रीति तिवारी

बिग बॉस 20 से बाहर हुईं रीति तिवारी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी (Rhiti Tiwari) ने खूब तहलका मचाया। अब खबर आ रही है कि शो से वो बाहर हो गई हैं।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के साथ हुई बातचीत की वजह से रीति चर्चा में आ गई थीं। हालांकि यह एपिसोड अभी तक प्रसारित नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इस फैसले के पीछे की वजहों के बारे में यही जानकारी दी है।

पहले ही खो चुकी थीं एक लाइफलाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदिति सिंह, माही विज और यंग डीएसए को एक वरदान मिला था, जिससे वे किसी एक कंटेस्टेंट की लाइफलाइन छीन सकते थे। किसी और को चुनने के बजाय, उन्होंने रीति तिवारी को टारगेट करने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले ही अपनी पहली लाइफ खो चुकी थीं।

उन्हें अचानक शो छोड़ने के लिए कहा गया। हो सकता है उन्हें मिड वे एविक्शन का सामना करना पड़े।

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Rhiti Tiwari (@rhititiwari)

रीति तिवारी और उदिति सिंह के बीच 'डिस बैटल'तब विवादों में आ गया, जब रीति की बातें पर्सनल हो गईं। ऐसा लगा कि वे टास्क की सीमा से बाहर जा रही हैं। 'वीकेंड का वार' में सलमान खान के इस मुद्दे पर बात करने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

सलमान ने लगाई थी रीति को लताड़

इसे अब तक का सबसे बुरा डिस बैटल बताते हुए सलमान ने रीति से कहा कि कंटेस्टेंट्स के एक-दूसरे से बात करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह मनोज तिवारी की बेटी हैं और उनके व्यवहार की तुलना शो के दौरान डॉली बिंद्रा के व्यवहार से की। इस घटना ने विवाद को फिर से हवा दी और कॉम्पिटिटिव टास्क के दौरान की जाने वाली पर्सनल टिप्पणियों पर चर्चा शुरू कर दी।

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Rhiti Tiwari (@rhititiwari)

बिग बॉस 20 में अब तक दो कंटेस्टेंट शो से बाहर हो चुके हैं। रोहेद खान शो से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट थे। दो हफ्ते बाद, पंजाबी एक्ट्रेस और बादशाह की पूर्व पत्नी ईशा रिक्खी को सबसे कम वोट मिले और वह शो से बाहर हो गईं।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 20 से आउट होते ही बादशाह की एक्स वाइफ Isha Rikhi ने जारी किया बयान, अब हो रहा है इस बात का पछतावा

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 20 Eviction: तीन हफ्ते में ही टूट गया सपना, बिग बॉस 20 से हुई स्टार कंटेस्टेंट की विदाई