Khatron Ke Khiladi 15 Winner: ऋत्विक धनजानी को पछाड़कर Avinash Mishra बने विनर, ईशा सिंह के गले लगकर हुए भावुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) का स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' (Khatron Ke Khiladi) अपने ग्रैंड फिनाले के साथ 4 अक्टूबर को खत्म हुआ। एक्टर अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) इसके विनर बने।

ईशा सिंह को गले लगाकर हुए भावुक

उन्होंने फाइनल टास्क में ओरी (Orry) और ऋत्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani) को हराकर ट्रॉफी जीती। प्राइज मनी के तौर पर उन्हें 20 लाख रुपये मिले। जब रोहित ने विनर के तौर पर अविनाश का नाम अनाउंस किया, तो वह भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

वहीं इस दौरान अविनाश की गर्लफ्रेंड ईशा सिंह भी भावुक नजर आईं। ग्रैंड फिनाले में टॉप पांच कंटेस्टेंट के तौ पर फरहाना भट्ट, ओरी, अविनाश मिश्रा, ऋत्विक धनजानी और करण वाही थे। करण और फरहाना अपने-अपने टास्क हार गए, जिससे फिनाले में उनका सफर खत्म हो गया।

क्या था KKK15 का फाइनल स्टंट? इसके बाद अविनाश, ओरी और ऋत्विक के बीच फाइनल स्टंट हुआ। इस स्टंट में हेलीकॉप्टर से कूदना, जेट स्की चलाना और तैरकर एंड-पॉइंट तक पहुंचना था, जहां यह टास्क एक धमाके के साथ खत्म हुआ। अविनाश ने सबसे कम समय में स्टंट पूरा किया और जीत हासिल की।