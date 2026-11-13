29 साल पहले मुस्लिम डायरेक्टर ने बनाया था हनुमान जी पर धार्मिक शो, इरफान खान-रवि किशन ने निभाए आइकॉनिक किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब टेलीविजन के धार्मिक शोज की बात होती है तो रामायण, श्री कृष्ण और महाभारत जैसे सीरियल सबसे पहले जेहन में आते हैं। लेकिन 90's के दौर के आखिर में एक ऐसे शो ने टेलीविजन पर दस्तक दी थी जो हनुमान जी के जीवन पर आधारित था और दिलचस्प बात ये है कि इसे एक मुस्लिम डायरेक्टर ने निर्देशित किया था।

इतना ही नहीं इस शो में श्रीराम का किरदार भी एक मुस्लिम एक्टर ने निभाया था। वहीं भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार इरफान खान (Irrfan Khan) भी इसका हिस्सा थे। 29 साल पहले आया था धार्मिक शो हम बात कर रहे हैं 1997 में डीडी नेशनल (DD National) पर प्रसारित होने वाले शो जय हनुमान (Jai Hanuman) की। इस धार्मिक टेलीविजन सीरीज को संजय खान ने डायरेक्ट किया था। वहीं श्रीराम का किरदार सिराज मुस्तफा खान ने निभाया था।

इरफान खान ने निभाया था वाल्मिकी का किरदार इसके अलावा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इरफान खान ने महर्षि वाल्मिकी का किरदार निभाया था। वहीं रवि किशन (Ravi Kishan) ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। इसके अलावा लीड किरदार यानी हनुमान के रूप में राज प्रेमी नजर आए थे।

क्या थी शो की कहानी? 178 एपिसोड वाली टेलीविजन सीरीज हनुमान के जन्म, उनके बचपन, श्रीराम की भक्ति और तुलसीदास के समय की घटनाओं पर आधारित है। यह सीरीज हनुमान के शुरुआती जीवन को विस्तार से दिखाती है, जिसमें उनकी चंचल शरारतें, असीम ऊर्जा और दिव्य गुरुओं के मार्गदर्शन में विभिन्न कलाओं व युद्ध-कौशलों का उनका प्रशिक्षण शामिल है। मुख्य रूप से त्रेता युग में सेट की गई यह कहानी राक्षस राज रावण के उत्थान को दर्शाती है, जिसके अत्याचार से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ जाती है। इसी वजह से भगवान राम का जन्म होता है और आगे चलकर हनुमान जी की राम से भेंट होती है; वे उनके सबसे करीबी शिष्य और मित्र बनते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करते हैं।