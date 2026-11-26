एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 39 साल पहले दूरदर्शन टीवी चैनल पर फिल्ममेकर रामानंद सागर द्वारा सदी का सबसे यादगार माइथोलॉजिकल शो रामायण पेश किया गया था। इस पौराणिक धारावाहिक की रिलीज को करीब 4 दशक का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी इसकी लोकप्रियता और कास्ट की चर्चा खूब होती है।

दूरदर्शन की रामायण (Ramayan) में मेघनाथ का किरदार निभाने वाले दिवंगत अभिनेता विजय अरोड़ा के बेटे ने अब रामायण के पर्दे के पीछे की कहानी को दिखाने का जिम्मेदारी उठाई है और शो के मेकर्स सागर फिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से रामायण शो की धरोहर को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है।

रामायण के पर्दे के पीछे की कहानी दरअसल हाल ही में रामानंद सागर (Ramanand Sagar) के प्रोडक्शन हाउस सागर वर्ल्ड की तरफ से इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में दूरदर्शन की रामायण में इंद्रजीत यानी मेघनाथ का किरदार निभाने वाले दिवंगत अभिनेता विजय अरोड़ा के बेटे फरहाद अरोड़ा नजर आ रहे हैं। फरहाद इस वीडियो में रामायण शो से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दौरान फरहाद अरोड़ा ने ये एलान किया है कि अब वह सागर वर्ल्ड के माध्यम से रामायण टीवी शो के मेकिंग को लेकर एक स्पेशल डॉक्युमेंट्री सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसे अगले महीने दिसंबर के अंत तक रिलीज किया जा सकता है। इस डॉक्यू सीरीज में धारावाहिक की धरोहर को दर्शाया जाएगा और किस तरह से दूरदर्शन (Doordarshan) का ये कल्ट क्लासिक शो बनकर तैयार हुआ, उसकी पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी।