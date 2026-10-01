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फूट-फूटकर रो रहे थे 'अर्जुन', 'द्रौपदी' ने पोंछे आंसू; Mahabharat के सेट से 36 साल पुराना VIDEO देख भर आएगा दिल

By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
Published: Thu, 01 Oct 2026 01:05 PM (IST)

दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय शो महाभारत के सेट से 36 साल पुराना एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ...और पढ़ें

महाभारत के सेट से वायरल हुआ वीडियो/ फोटो-इंस्टाग्राम

महाभारत के सेट से वायरल हुआ वीडियो/ फोटो-इंस्टाग्राम

HighLights

  1. महाभारत के सेट से 36 साल पुराना वीडियो वायरल

  2. शूटिंग के आखिरी दिन फूट-फूटकर रोए थे 'अर्जुन'

  3. दूरदर्शन के सबसे पॉपुलर शोज में से एक था महाभारत 

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दूरदर्शन (Doordarshan) ने वैसे तो दर्शकों को कई यादगार शोज को दिए हैं, लेकिन जब बात चैनल के सबसे पॉपुलर सीरियल्स की होती है, तो उसमें रामानंद सागर की रामायण और बी.आर.चोपड़ा की महाभारत जरूर शामिल होती हैं। यह दोनों ही शो भारतीय ऑडियंस के लिए बेहद खास हैं।

अब 36 सालों के बाद बी.आर.चोपड़ा (B.R.Chopra) के कालजयी शो महाभारत के सेट से अर्जुन का किरदार अदा करने वाले फिरोज खान का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सेट पर फूट-फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देख फैंस का दिल भी पसीज गया है।

महाभारत के सेट पर नहीं रुका था 'अर्जुन' का रोना

जब स्टार्स किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वह फैमिली की तरह बन जाते हैं। खास तौर पर टीवी के सेट्स पर, जहां वो सिर्फ 12 घंटे नहीं बिताते, बल्कि सालों-सालों तक एक-दूसरे के साथ काम करते हैं। बी.आर.चोपड़ा के शो महाभारत के सेट का माहौल भी काफी पारिवारिक था। यही वजह है कि जब पौराणिक शो अपने आखिरी दिन पर पहुंचा तो 'अर्जुन' से लेकर छोटे परदे के 'श्री कृष्ण' तक की आंखों में आंसू आ गए।

36 साल के बाद डीडी भारत के शो 'महाभारत' (Mahabharat Show) के सेट से एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अर्जुन सीरियल का आखिरी सीन शूट करने के बाद रो पड़े और द्रौपदी का किरदार अदा करने वाली अभिनेत्री रूपा गांगुली उन्हें संभालती हुई दिखाई दीं। अर्जुन को इस कदर रोते हुए देखकर पूरी कास्ट एंड क्रू की आंखों में आंसू आ गए।

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बिहाइंड द सीन को देख फैंस भी हुए इमोशनल

महाभारत के सेट से अपने पसंदीदा किरदारों को एक-दूसरे से आखिरी दिन पर मिलते हुए देखकर इस शो के फैंस की आंखें भी नम हो गईं। रवि चोपड़ा वीडियो में एक-एक करके सभी कलाकारों से मुलाकात करते हुए उन्हें गले लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "ओह, अर्जुन कैसे बच्चों की तरह रो रहा है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "पता नहीं, आज के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि दूरदर्शन पर आई रामायण-महाभारत दोबारा नहीं बन सकते।"

आपको बता दें कि, महाभारत दूरदर्शन पर चलने वाली सबसे लंबी सीरीज में से एक थी। इसके कुल 94 एपिसोड्स आए थे। शो में गिरिजा शंकर ने धृतराष्ट्र, गूफी पटेल ने शकुनि, नितीश भारद्वाज ने भगवान कृष्ण, मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह, फिरोज खान ने अर्जुन, रूपा गांगुली ने द्रौपदी, पुनीत इस्सर ने दुर्योधन, गजेन्द्र चौहान ने युधिष्ठिर का किरदार अदा किया था।

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