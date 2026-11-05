Bigg Boss 20: 'उसको पता नहीं है...',Yung DSA ने गर्लफ्रेंड को 10-12 बार किया चीट, स्काउट के सामने कुबूल की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के कंटेस्टेंट यंग डीएसए (Yung DSA) ने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा को कई बार धोखा देने की बात कबूल की है। यह बात तब सामने आई जब घर के अंदर उनके परिवार का एक ऑडियो मैसेज सुनाया गया, लेकिन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला, जिससे वे काफी निराश दिखे।

अपने साथी कंटेस्टेंट स्काउटओपी (ScoutOP) से अपना दुख शेयर करते हुए, यंग ने कहा, 'मैंने समीक्षा को खो दिया है, स्काउट।' यंग का जवाब सुनकर चौंक गए स्काउट जब स्काउट ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, तो यंग ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मैंने उसे बहुत बार धोखा दिया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने समीक्षा को लगभग 10-12 बार धोखा दिया है। यह सुनकर स्काउट ने पूछा, 'फिर भी वह तेरे साथ रही ना?'

Look who was bulding narrative against #ScoutOP by talking about his own relationship, Crazyyy😭 #YungDSA accepting that he cheated many times(10/12) on his girlfriend💔 Scout is still consoling him as frnd❤️‍🩹 #BiggBoss20 #BB20 https://t.co/4sMBHr7LTN — Me_Jinx (@I_am_Jinxxx) November 4, 2026

इसके बाद यंग ने जो कहा, उसे सुनकर स्काउट हैरान रह गए। यंग ने जवाब दिया, 'नहीं, उसे पता ही नहीं था,' जिसका मतलब है कि समीक्षा को उनके धोखे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यंग ने आगे अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें इस बारे में तब पता चला होगा जब वे 'बिग बॉस' के घर में आ गए थे। उन्होंने कहा, 'शायद जब मैं यहां आया, तब उसे इस बात का पता चला होगा।'