Bigg Boss 20: 'उसको पता नहीं है...',Yung DSA ने गर्लफ्रेंड को 10-12 बार किया चीट, स्काउट के सामने कुबूल की बात
बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट यंग डीएसए ने अपने साथी स्काउटओपी के सामने गर्लफ्रेंड समीक्षा को 10-12 बार धोखा देने की बात कबूल की।
HighLights
यंग डीएसए ने गर्लफ्रेंड समीक्षा को दिया धोखा
स्काउटओपी के सामने बात कबूल की
समीक्षा को अपने बॉयफ्रेंड के धोखे की जानकारी नहीं थी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के कंटेस्टेंट यंग डीएसए (Yung DSA) ने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा को कई बार धोखा देने की बात कबूल की है। यह बात तब सामने आई जब घर के अंदर उनके परिवार का एक ऑडियो मैसेज सुनाया गया, लेकिन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला, जिससे वे काफी निराश दिखे।
अपने साथी कंटेस्टेंट स्काउटओपी (ScoutOP) से अपना दुख शेयर करते हुए, यंग ने कहा, 'मैंने समीक्षा को खो दिया है, स्काउट।'
यंग का जवाब सुनकर चौंक गए स्काउट
जब स्काउट ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, तो यंग ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मैंने उसे बहुत बार धोखा दिया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने समीक्षा को लगभग 10-12 बार धोखा दिया है। यह सुनकर स्काउट ने पूछा, 'फिर भी वह तेरे साथ रही ना?'
Look who was bulding narrative against #ScoutOP by talking about his own relationship, Crazyyy😭 #YungDSA accepting that he cheated many times(10/12) on his girlfriend💔 Scout is still consoling him as frnd❤️🩹 #BiggBoss20 #BB20 https://t.co/4sMBHr7LTN— Me_Jinx (@I_am_Jinxxx) November 4, 2026
इसके बाद यंग ने जो कहा, उसे सुनकर स्काउट हैरान रह गए। यंग ने जवाब दिया, 'नहीं, उसे पता ही नहीं था,' जिसका मतलब है कि समीक्षा को उनके धोखे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यंग ने आगे अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें इस बारे में तब पता चला होगा जब वे 'बिग बॉस' के घर में आ गए थे। उन्होंने कहा, 'शायद जब मैं यहां आया, तब उसे इस बात का पता चला होगा।'
हमेशा करते थे समीक्षा की तारीफ
बिग बॉस 20 में अपने सफर के दौरान, यंग डीएसए ने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की है। उन्होंने अक्सर उसे अपनी 'पसंदीदा औरत' कहा है और बताया है कि वह उनकी जिंदगी में बहुत खास है। जब भी घर के बाकी सदस्यों ने उनके रिश्ते के बारे में और जानने की कोशिश की, तो उन्होंने हमेशा बहुत संभलकर जवाब दिया। ऐसे में, स्काउटओपी (ScoutOP) के सामने किया गया उनका हालिया खुलासा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
बिग बॉस 20 का नया एपिसोड रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर रिलीज होता है।
यह भी पढ़ें- 'मेरी बहन-पत्नी को लोगों ने...', बिग बॉस से निकलने के बाद Aasif Khan का छलका दर्द; फैमिली को मिल रही थी धमकी
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 20:'मुझे पैसे नहीं...' लव गिल की मां की बात सुनकर इमोशनल हुईं माही विज, दी शो छोड़ने की धमकी
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।