Bigg Boss 20:'मुझे पैसे नहीं...' लव गिल की मां की बात सुनकर इमोशनल हुईं माही विज, दी शो छोड़ने की धमकी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ (Bigg Boss 20) में इन दिनों रिश्तों और बयानों को लेकर खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। कभी कंटेस्टेंट के कमेंट्स तो कभी कैमरे पर उनकी ओछी हरकतें चर्चा में बने रहे।

अब ऐसी ही एक वजह माही विज (Mahhi Vij) के लिए परेशानी का सबब बन गई। 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट प्रोमो में माही विज को रोते हुए देखा गया। शो में उन्हें लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाते हुए वह काफी भावुक हो गई।

माही को लगता है कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए वह अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने शो छोड़ने की धमकी दी। लव गिल की मां ने क्या दिया मैसेज? प्रोमो की शुरुआत घर में लव गिल की मां के एक मैसेज से होती है। पंजाबी में बात करते हुए, वह माही से कहती हैं कि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि माही उनकी उम्र की ही हैं। हालांकि, माही को मैसेज का बाकी हिस्सा समझ नहीं आता।

Mahi wants to leave the show because her backbiting about others is getting exposed 😭😭😭 Just leave the show Mahi. Nobody cares! #Biggboss20 https://t.co/8ZWJfT68zx — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) November 3, 2026 वह लव से पूछती हैं कि उनकी मां ने क्या कहा। लव जवाब देती हैं कि उनकी मां ने कहा कि अगर स्काउट न होता, तो मैं इसे नंगा कर देती। हालांकि लव कहती हैं कि उनकी मां ने उस खास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। माही गिल की आंखों में क्यों आ गए आंसू? बाद में, माही इमोशनल होकर कहती हैं कि मुझे बस यही लग रहा है कि मुझे ही ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। अगर यही सीन है तो मैं शो जारी नहीं रखूंगी। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। फिर आंखों में आंसू लेकर वह बातचीत से दूर चली जाती है।