सास ने की बहू को जिंदा जलाने की कोशिश, KBC कंटेस्टेंट की आपबीती सुन Amitabh Bachchan हुए भावुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमिताभ बच्चन होस्टेड क्विज बेस्ड रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 (Kaun Banega Crorepati Season 18) के मंच पर कपिला तनेजा आईं जिनकी कहानी ने बिग बी का दिल झकझोर कर रख दिया।

यह महिला कंटेस्टेंट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आईं कंटेस्टेंट ने बताया कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुईं और उन्हें जलाने तक की कोशिश की गई। यही नहीं, पिछले 24 साल से वह अपनी बेटी से भी नहीं मिलीं।

दहेज के लिए किया गया उत्पीड़न केबीसी 18 (KBC 18) के लेटेस्ट एपिसोड में कपिला ने बताया, "ससुराल में मुझे जलाने की कोशिश की गई थी। मेरी लव मैरिज हुई थी और यह इंटरकास्ट मैरिज भी थी। वे दहेज चाहते थे लेकिन मेरी वजह से ऐसा नहीं हो सका। जब मेरी सास घर से दूर रहती थीं, तब चीजें सही थीं। लेकिन जैसे ही वह लौटीं, उत्पीड़न बढ़ गया और ताने भी मिलते रहे।"

सास ने की जिंदा जलाने की कोशिश कंटेस्टेंट ने आगे बताया, "फिर आखिरकार उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया और मिट्टी तेल डालकर मोमबत्ती लगा दी। सर्दी का समय था। मेरी साड़ी का पल्लू और स्वेटर मेरे शरीर से चिपक गए थे। जैसे-तैसे मैंने उन्हें हटाया और पानी की टंकी में उतर गई। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया।"