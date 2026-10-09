Reporting Live Review: रेत माफियाओं का पर्दाफाश करने में कितनी सफल हुई Parineeti Chopra की क्राइम थ्रिलर?

एकता गुप्ता, नई दिल्ली। अवैध रेत खनन एक बड़ा अपराध माना जाता है लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में कई माफिया इसे बेखौफ होकर चला रहे हैं। लेकिन यह अपराध इतनी आसानी कैसे हो रहा है? इसका जवाब है इसके पीछे खड़े बड़े से बड़े बिजनेसमैन, पॉलीटिशियन, ठेकेदार और भ्रष्ट व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी पावर के पीछे होने के बावजूद भी अगर कोई इस अपराध को सामने लाने की कोशिश करता है तो उसकी जान भी ली जा सकती है।

जी हां और ऐसा असल जिंदगी में हुआ भी है। इसी मुद्दे के इर्द-गिर्द बुनी है परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई रिपोर्टिंग लाइव (Reporting Live)। फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। आइए जानते हैं कैसी है ये इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर?

कहानी रिपोर्टिंग लाइव की कहानी एक गांव में बने ब्रिज के टूटने से होती है जिसकी कवरेज करने रिपोर्टर संध्या यादव (Parineeti Chopra) अपने कैमरामैन विनोद (Deven Bhojani) वहां पहुंचती है। इस दौरान उन्हें गांव के स्थानीय शिवा काका से इसके पीछे का एक ऐसा कारण पता चलता है जिसकी तह में मुख्य मुद्दा अवैध रेत खनन है।

बतौर जर्नलिस्ट दोनों के हाथ ये एक बड़ी स्टोरी लगती है लेकिन इस गोरखधंधे का पता लगाने और इसके सच को लोगों तक पहुंचाने में ना सिर्फ नौकरी जाने का बल्कि जान जाने तक का जोखिम भी है। तो क्या संध्या और विनोद इस अपराध का पर्दाफाश कर पाएंगे? या फिर वे खुद भी इस बड़े जाल का शिकार हो जाएंगे? यह फिल्म देखने पर ही पता चलेगा।

कैसा है डायरेक्शन? इस फिल्म का निर्देशन ध्रुव त्रिपाठी ने किया और यह उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। पहली ही फिल्म में ध्रुव ने अच्छा काम किया है। अवैध रेत खनन और जर्नलिज्म के बारे में उनकी रिसर्च अच्छी है लेकिन इन दोनों के बीच पॉलिटिकल एंगल गायब है, जो एक जरूरी पॉइंट है। फिल्म के जरिए एक जरूरी मुद्दा उठाया गया है लेकिन स्क्रीनप्ले और बेहतर हो सकता था।

एक्टिंग लीड रोल में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अच्छा काम किया है वहीं देवेन ने अपना बेहतरीन प्रभाव छोड़ा है। इनके अलावा शिवा काका के रूप में अमोल पालेकर ने अपना असर छोड़ा है। आदिल हुसैन, शेखर सुमन, शाश्वत चटर्जी जैसे गंभीर कलाकारों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ।

क्या है खूबी और कमी? फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका मुद्दा है, अवैध रेत खनन जैसा मुद्दा बहुत कम पर्दे पर दिखाया गया है। लेकिन इस फिल्म में इसे बेबाकी से दिखाया गया है। हालांकि स्क्रीनप्ले थोड़ा कमजोर है वहीं कहानी भी प्रीडिक्टेबल है। कुछ ही सीन पर टेंशन क्रिएट होती है।