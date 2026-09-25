Hunkkaar Series Review: 'सैयारा' के बाद अनीत पद्दा की 'हुंकार' में कितना दम, कैसी है JioHotstar की नई सीरीज?

एकता गुप्ता, नई दिल्ली। बाबाओं, धर्मगुरुओं या संतों द्वारा धर्म और आस्था की आड़ में किए जाने वाले अपराध कोई नहीं बात नहीं है। इस विषय पर बनी बॉबी देओल की आश्रम को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसी विषय पर एक और वेब सीरीज नित्या मेहरा और करण डी. कपाड़िया के निर्देशन में बनी 'हुंकार' रिलीज हुई है।

कहानी सोशल थ्रिलर और कोर्ट रूम ड्रामा 'हुंकार: द रोर' (Hunkkaar: The Roar) की कहानी 17 साल की मीनू रावत (Aneet Padda) के ईर्द-गिर्द घूमती है जो मध्य-प्रदेश के बड़े संत बापजी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। इस केस की जांच एसीपी जसलीन सिंह सोनी (Fatima Sana Shaikh) करती है।

तो क्या मीनू ने अपनी उम्र गलत बताकर पॉक्सो एक्ट लगवाया? क्या मीनू ने बापजी पर गलत आरोप लगाया? क्या बापजी ने सच में मीनू के साथ यौन उत्पीड़न किया? क्या पुलिस सच का पता लगाने में सफल होगी? इन सवालों के जवाब सीरीज में मिलेंगे।

निर्देशन नित्या मेहरा और करण डी. कपाड़िया के निर्देशन में बनी कोर्ट रूम ड्रामा की कहानी अच्छी है लेकिन पहले से सुनी-सुनाई लगती है। यानी इस तरह का सिनेमा पहले आश्रम (Aashram) जैसी सीरीज में देखा चुका है। लेकिन अगर किसी और सीरीज से इसकी तुलना ना करें तो 6 एपिसोड की इस सीरीज का निर्देशन अच्छा है।

सीरीज की लोकेशन, एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी प्रभावी है। मध्य प्रदेश के ओरछा के आस-पास बुनी गई सीरीज में छोटा गांव, सबुरी आश्रम जैसी जगहें प्रभावी लगती है। इसके साथ ही कोर्ट में जीशान अयूब और राम कपूर की बहस भी कहानी से बांधने का काम करती है। वहीं एक जर्नलिस्ट के किरदार में अर्जुन माथुर ने अच्छा काम किया है।

एक्टिंग सीरीज की सबसे मजबूत कड़ी एक्टिंग है। सैयारा के बाद अनीत पद्दा ने एक 17 साल की लड़की का इंटेंस किरदार अच्छे से निभाया है। एसीपी के किरदार में फातिमा सना शेख का काम प्रभावी है। वहीं वकील के रूप में राम कपूर और जीशान अयूब ने शानदार काम किया है। कोर्ट में केस पर बहस काफी बारीकी से दिखाई गई जो कि दिलचस्प लगती है।



बापजी के किरदार में रघुबीर यादव की कास्टिंग थोड़ी फीकी लगती है, स्क्रीन पर देखकर लगता है कि कोई और इस किरदार में हो सकता था। जो थोड़ा प्रभावी लग सके।