एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग (Steven Spielberg) पश्चिमी शैली पर आधारित अपनी पहली फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं। इस फिल्म में ऑस्कर विजेता कलाकार जेसी बकली, सिलियन मर्फी और मार्क राइलेंस नजर आएंगे।

'डेडलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, तीन बार के अकादमी पुरस्कार विजेता स्पीलबर्ग इस फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसका स्क्रीनप्ले ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन ने लिखा है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

केविन बैरी के उपन्यास 'द हार्ट इन विंटर' पर आधारित इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इसे 'फोकस फीचर्स' द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह 2028 में रिलीज होगी।

फिल्म की कहानी दो ऐसे भगोड़ों लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और अमेरिकी वेस्ट (पश्चिमी अमेरिका) में अपने लिए एक ठिकाना तलाश रहे हैं।

'डेडलाइन' के साथ बातचीत में, फिल्म निर्माता ने बताया कि एंडरसन के साथ काम करने का मौका ही उनका इस प्रोजेक्ट को चुनने का मुख्य कारण था।

स्पीलबर्ग ने जाहिर की एक्साइटमेंट

स्पीलबर्ग ने 'डेडलाइन' से कहा,'मेरे लिए अपने करीबी दोस्त और साथी पॉल थॉमस एंडरसन के साथ काम करना बहुत उत्साह की बात है। भले ही यह किसी खास जॉनर की फिल्म है, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि इसकी कहानी बहुत जल्दी हम दोनों के दिलों के करीब आ गई, और हमें लगा कि हम एक टीम के तौर पर इसे बखूबी कर सकते हैं।'

यह पहली बार होगा जब एंडरसन किसी ऐसी फिल्म का स्क्रीनप्ले लिखेंगे, जिसका निर्देशन वे खुद नहीं करेंगे। हाल ही में उन्होंने 'वन बैटल आफ्टर अनदर' का निर्देशन किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा (बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले) के लिए अकादमी पुरस्कार मिले। उन्हें 'द फैंटम थ्रेड' और 'लिकोरिस पिज्जा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।

लंबे समय से साथ काम करने को लेकर थी चर्चा स्पीलबर्ग ने बताया कि वे दोनों जनवरी से ही साथ काम करने के बारे में चर्चा कर रहे थे और 1800 के दशक के आखिर के अमेरिका पर आधारित कुछ बनाना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा, 'हम स्क्रीनिंग रूम में बैठते थे और हां, सिर्फ 35mm फिल्म पर और हमने दर्जनों वेस्टर्न फिल्में देखीं।'