Jumanji Open World Trailer: लौट रहा है रहस्यमी जंगल का रोमांच, जुमांजी 5 का एडवेंचर से भरपूर ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ड्वेन जॉनसन और उनकी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी फिल्म जुमांजी को हर कोई पसंद करता है। लंबे समय से जुमांजी के आखिरी पार्ट जुमांजी ओपन वर्ल्ड का नाम चर्चा में बना हुआ है।

इस बीच मेकर्स की तरफ से जुमांजी 5 का एक और नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। जिसमें रहस्यमी जंगल के अंदर एक बार से धांसू एडवेंचर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि द रॉक की आगामी फिल्म का ये ट्रेलर कैसा है।

जुमांजी ओपन वर्ल्ड का नया ट्रेलर आया सामने गौर किया नया ट्रेलर की तरफ तो निर्देशक जेक कास्डन की कल्पना से बनी इस दुनिया की एक दिलचस्प झलक पेश करता है, जहां असली दुनिया और गेम की दुनिया के बीच एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। जब गेम के किरदार असली दुनिया में पहुंचने लगते हैं, तो दोनों दुनियाओं के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। इससे एक रोमांचक नए सफर की जमीन तैयार होती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों दुनियाओं का यह अप्रत्याशित टकराव कहानी को किस मोड़ पर ले जाता है।