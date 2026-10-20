आखिरी सफर पर निकलेगी 'जुमांजी' की मंडली, Dwayne Johnson ने शेयर किया फैंटेसी-एडवेंचर का नया पोस्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा जगत के लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में बात की जाए तो उसमें ड्वेन जॉनसन स्टारर जुमांजी का नाम जरूर शामिल होगा। लंबे समय से जुमांजी पार्ट-5 (Jumanji 5) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे-जैसे इस फैंटेसी-एडवेंचर थ्रिलर की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे फिल्म की कास्ट और मेकर्स कुछ न कुछ नया अपडेट दे रहे हैं।

इस बीच अब जुमांजी 5 का एक और नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसे ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) से सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं- सामने आया जुमांजी 5 का नया पोस्टर जुमांजी की जादुई दुनिया के एक आखिरी गेम के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि Jumanji: Open World के साथ एक आखिरी रोमांचक सफर शुरू होने जा रहा है। ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक, केविन हार्ट और करेन गिलन स्टारर यह फिल्म इस क्रिसमस एक आखिरी एडवेंचर के लिए तैयार है। इस रोमांचक गेम की उलटी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, और मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है।

बता दें कि 25 दिसंबर 2026 को ये हॉलीवुड फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी। इतना ही नहीं सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया भारतीय सिनेमाघरों में भी ये मूवी अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में प्रदर्शित होगी। आपको बता दें कि अब तक जुमांजी फ्रेंचाइजी की चार मूवीज को रिलीज किया जा चुका है, जिनके नाम इस प्रकार हैं-