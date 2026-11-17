एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बॉन्ड' के लेखक ने 1950 के दशक में 007 का एक स्केच बनवाया था और यह एक ऐसे ब्रिटिश अभिनेता से काफी मिलता-जुलता है, जिसे आजकल टक्सीडो (सूट) पहनाकर फिटिंग की जा रही है।

70 साल बाद फ्लेमिंग को मिला सपनों का जेम्स बॉन्ड

खैर, इसमें लगभग 70 साल लग गए और इस सफर में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन आखिरकार इयान फ्लेमिंग को अपने सपनों का जेम्स बॉन्ड मिल ही गया। कम से कम जॉलाइन और नाक की बनावट के मामले में तो जरूर।

पिछले किसी भी 007 - चाहे वे शॉन कॉनरी, जॉर्ज लेजेनबी, रोजर मूर, टिमोथी डाल्टन, पियर्स ब्रॉसनन हों या फिर डैनियल क्रेग, इनका रूप वैसा नहीं था, जैसा कि इस किरदार के रचयिता ने सोचा था। फ्लेमिंग के अनुसार, कम से कम उनकी किताबों में कभी-कभी जिक्र किए गए 'स्मेर्श डोजियर' (SMERSH dossier) के मुताबिक बॉन्ड लगभग छह फुट लंबा, 168 पाउंड वजन वाला, काले बालों और नीली आंखों वाला व्यक्ति था। पैटिसन के मामले में, ये सभी बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। लेकिन उनसे पहले आए अभिनेताओं के साथ ऐसा नहीं था।

पहले के जेम्स बॉन्ड में थी कुछ ना कुछ कमी कोनेरी और लेजेनबी के बाल काले थे, लेकिन आंखें भूरी थीं। क्रेग की आंखें नीली थीं, लेकिन बाल हल्के रंग के थे। मूर की आंखें नीली थीं, लेकिन उनके बाल कुछ ज्यादा ही हल्के रंग के थे। ब्रॉसनन सबसे ज्यादा मेल खाते थे- काले बाल और नीली आंखें। लेकिन पता चलता है कि फ्लेमिंग के पास केवल रंग-रूप और शारीरिक माप के अलावा भी कुछ और मानक थे।

फ्लेमिंग ने बनवाया था बॉन्ड का स्केच असल में, 1950 के दशक में, यानी फिल्में आने से कई साल पहले, लेखक ने बॉन्ड का एक स्केच बनवाया था। उस समय एक ब्रिटिश अखबार के पास उनके उपन्यासों को कार्टून स्ट्रिप के रूप में छापने के अधिकार खरीदे थे। अखबार के चित्रकार को बॉन्ड का सही रूप तय करने में मदद करने के लिए, फ्लेमिंग ने एक अनजान कलाकार को काम पर रखा।

उन्होंने कलाकार को 007 का चेहरा बनाने के लिए बहुत ही खास निर्देश दिए थे। एक नोट में उन्होंने लिखा था, 'मुझे लगता है कि हमें बॉन्ड का सिर अमेरिकी आकार का नहीं रखना चाहिए और न ही उसे बत्तख जैसा हेयरकट देना चाहिए'।

स्केच से काफी हद तक मिलते हैं पैटिनसन नतीजा यह निकला कि चेहरा लंबा और कोन जैसा था- घनी भौहें, पतली नाक, उभरी हुई गाल की हड्डियां, पतले होंठ और एक मजबूत, चौकोर ठुड्डी; जो बिल्कुल... रॉबर्ट पैटिनसन जैसा दिखता है।