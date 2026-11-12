Ramayana से टक्कर लेने वाली थी Godzilla, अब 8 दिन बाद हिलाएगी रणबीर का सिंहासन? इस तारीख को भारत में होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा निर्मित रामायणम् का दुनियाभर में बज इतना तगड़ा था कि एक मोस्ट एंटीसिपेटेड लाइव एक्शन फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो (Godzilla Minus Zero) को पोस्टपोन करना पड़ गया था।

जापान की फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो पहले भारत में 6 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रामायणम् के चलते मेकर्स को रिलीज डेट पोस्टपोन करनी पड़ गई थी। खैर, 6 नवंबर न सही, लेकिन अब गॉडजिला माइनस जीरो भारतीय सिनेमाघरों में रामायणम् को टक्कर देने की तैयारी कर चुका है।

भारत में कब रिलीज हो रही गॉडजिला माइनस जीरो? दरअसल, गॉडजिला माइनस जीरो 8 दिन बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट 20 नवंबर को तय की गई है। यह फिल्म पहले ही विदेशों में धमाल मचा रही है। पहले 3 नवंबर को फिल्म जापान में रिलीज गई और फिर 6 नवंबर को अमेरिका समेत बाकी देशों के सिनेमाघरों में पहुंची। अब अगले हफ्ते यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में भी दस्तक दे देगी।

क्या रामायणम् पर भारी पड़ेगी गॉडजिला? रामायणम् के लिए गॉडजिला माइनस जीरो का आना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अभी कोई भी बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में नितेश तिवारी निर्देशित पौराणिक फिल्म को काफी मुनाफा मिल रहा है। अगर गॉडजिला माइनस जीरो आती है तो हो सकता है कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रामायणम् के कलेक्शन पर असर पड़े।

विदेश में रामायणम् से निकली आगे रामायणम् दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन एक जगह गॉडजिला माइनस जीरो ने इतिहास रच दिया है और यह है नॉर्थ अमेरिका। एक तरफ रणबीर कपूर की फिल्म का कलेक्शन दुनियाभर में 1000 करोड़ के करीब पहुंच गया है, वहीं नॉर्थ अमेरिका में यह फिल्म 15 मिलियन डॉलर (140 करोड़ रुपये) के करीब कारोबार किया है।