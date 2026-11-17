एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रॉबर्ट पैटिनसन को जब से नए जेम्स बॉन्ड के रूप में पेश किया गया है तब से फैंस के बीच इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गया है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म 'नो टाइम टू डाई' 2021 में रिलीज हुई थी और अब इसकी 26वीं फिल्म भी रिलीज होने के लिए तैयार है।

क्या आप भी जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस आर्टिकल में हमने आपके प्लान को आसान बनाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कैसा रहा जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का इतिहास और ओटीटी पर इन फिल्मों को आप कहां एंजॉय कर सकते हैं?

जेम्स बॉन्ड की सभी 25 फिल्में आप प्राइम वीडयो (Prime Video) पर देख सकते हैं। वहीं फ्रेंचाइजी की कई फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें शायद यह ओटीटी प्लेटफॉर्म जल्द ही हटा दे। Dr. No (डॉ. नो- 1962) 'डॉ. नो' 1962 की एक जासूसी फिल्म है और जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म है, जिसमें शॉन कॉनरी ने काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है। फिल्म में, जेम्स बॉन्ड (James Bond) को एक ब्रिटिश एजेंट के लापता होने की जांच करने के लिए जमैका भेजा जाता है। जांच के दौरान वह 'डॉ. नो' के अंडरग्राउंड बेस तक पहुंच जाता है, जो केप कैनावेरल से होने वाले अमेरिका के शुरुआती स्पेस लॉन्च को एक रेडियो बीम हथियार के जरिए बाधित करने की साजिश रच रहा होता है।

From Russia With Love ('फ्रॉम रशिया विद लव'- 1963) एक जासूसी फिल्म है, जिसका निर्देशन टेरेंस यंग ने किया था। यह जेम्स बॉन्ड सीरीज की दूसरी फिल्म है। इसे 'ईऑन प्रोडक्शंस' ने प्रोड्यूस किया था और इसमें शॉन कॉनरी ने काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है।

फिल्म में, बॉन्ड को इस्तांबुल भेजा जाता है ताकि वह सोवियत वाणिज्य दूतावास की क्लर्क तातियाना रोमानोवा को वहां से भागने में मदद कर सके। वहीं दूसरी ओर, 'स्पेक्ट्रे' (SPECTRE) संगठन, बॉन्ड द्वारा डॉ. नो को मारे जाने का बदला लेने की योजना बनाता है।

Goldfinger (गोल्डफिंगर- 1964) 'गोल्डफिंगर' 1964 में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड सीरीज की तीसरी फिल्म है। इसमें शॉन कॉनरी ने काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है। इस कहानी में बॉन्ड, सोने के बड़े व्यापारी ऑरिक गोल्डफिंगर की जांच करता है, जो फोर्ट नॉक्स स्थित 'यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी' को एक 'डर्टी बम' के जरिए रेडियोधर्मी बनाने की योजना बनाता है। 'गोल्डफिंगर' पहली ऐसी बॉन्ड फिल्म थी जिसने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की।

On Her Majesty's Secret Service (ऑन हर मेजेस्टी सीक्रेट सर्विस- 1969) 'ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस' 1969 में रिलीज हुई जो जेम्स बॉन्ड सीरीज की छठी फिल्म है। शॉन कॉनरी के इस किरदार से रिटायर होने के फैसले के बाद, 'ईऑन' ने जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए जॉर्ज लेजेनबी को चुना, जो एक मॉडल थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक बार ही जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म में किरदार प्ले किया है।

फिल्म में, बॉन्ड का सामना ब्लोफेल्ड (टेली सावालास) से होता है, जो 'मौत के फरिश्तों' (angels of death) के एक ऐसे ग्रुप का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, जिनका ब्रेनवॉश कर दिया गया है। द स्पाई हू लव्ड मी (The Spy Who Loved Me- 1977) 'द स्पाई हू लव्ड मी' 1977 में रिलीज हुई बॉन्ड सीरीज की दसवीं फिल्म है। इसमें काल्पनिक सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में रोजर मूर तीसरी बार नजर आए, और लुईस गिल्बर्ट ने दूसरी बार इस फिल्म का निर्देशन किया।

GoldenEye (गोल्डनआई- 1995) 1995 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉन्ड सीरीज की 17वीं फिल्म है और इसमें पहली बार पियर्स ब्रॉसनन ने काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया है। मार्टिन कैंपबेल द्वारा निर्देशित यह फिल्म, सीरीज की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उपन्यासकार इयान फ्लेमिंग की रचनाओं से कोई भी कहानी नहीं ली गई थी।

फिल्म में, बॉन्ड एक पूर्व MI6 एजेंट एलेक ट्रेवेलियन (शॉन बीन) को रोकता है, जो लंदन के खिलाफ एक सैटेलाइट हथियार का इस्तेमाल करके दुनिया भर में आर्थिक तबाही मचाना चाहता है। Casino Royale (कैसिनो रॉयल- 2006) जेम्स बॉन्ड सीरीज की 21वीं फिल्म जिसमें काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड के किरदार में डैनियल क्रेग नजर आए हैं। प्राग में MI6 के गद्दार सेक्शन चीफ ड्राइडन और उसके एक सपोर्टिव की हत्या करने के बाद, MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड को प्रमोट किया जाता है। युगांडा में, मिस्टर व्हाइट, 'लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी' के कमांडर स्टीवन ओबानो का परिचय ले शिफ्रे से कराते हैं, जो आतंकवादियों के लिए काम करने वाला अल्बानियाई प्राइवेट बैंकर है।

Skyfall (स्काईफॉल- 2012) 'स्काईफॉल' 2012 में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड सीरीज की 23वीं फिल्म है। यह तीसरी फिल्म है जिसमें डैनियल क्रेग ने काल्पनिक MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है। फिल्म में जेवियर बार्डेम विलेन 'राउल सिल्वा' के किरदार में हैं, जबकि जूडी डेंच 'M' के रूप में वापस लौटी हैं।

फिल्म में, बॉन्ड MI6 पर हुए सुनियोजित हमलों और डेटा लीक की एक सीरीज की जांच करता है, जिसके पीछे सिल्वा का हाथ होता है। इसमें दो पुराने किरदार - मिस मनीपेनी और Q दो फिल्मों के अंतराल के बाद वापस आते हैं।

No Time To Die (नो टाइम टू डाई- 2021) जेम्स बॉन्ड की 25वीं फिल्म 'नो टाइम टू डाई' 2021 में रिलीज हुई थी। 'स्पेक्ट्रे' (2015) की अगली कड़ी के रूप में, यह पांचवीं और आखिरी फिल्म है जिसमें डेनियल क्रेग ने काल्पनिक ब्रिटिश MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है।

फिल्म में बॉन्ड MI6 की एक्टिव सेवा से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें CIA द्वारा एक अगवा किए गए वैज्ञानिक को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। उस वैज्ञानिक के पास जानलेवा DNA-टारगेटिंग नैनोबोट्स हैं। इस मिशन के दौरान, बॉन्ड को पता चलता है कि बायोटेररिस्ट ल्यूसिफर सफिन लाखों लोगों को मारने की साजिश रच रहा है।

जेम्स फ्रेंचाइजी की ये 9 फिल्में मस्ट वॉच है जिनमें आपको अलग-अलग एक्टर्स इस मशहूर किरदार में नजर आएंगे वहीं अब आने वाली 26वीं फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson) इस किरदार में नजर आने वाले हैं। अब तक 6 कलाकारों ने इन 25 फिल्मों में लीड किरदार निभाया है।