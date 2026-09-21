सिंडी क्रॉफर्ड के 27 वर्षीय बेटे Presley Walker Gerber का निधन, लॉस एंजेलिस के रिहैब सेंटर में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री सिंडी क्रॉफर्ड (Cindy Crawford) के 27 वर्षीय बेटे प्रेस्ली गेर्बर (Presely Gerber) का रविवार, 20 सितंबर को लॉस एंजेलिस के एक रिहैब सेंटर में निधन हो गया। वे अभिनेत्री और मॉडल काइया गेर्बर के बड़े भाई थे, जिन्होंने हाल ही में रयान मर्फी की फिल्म 'द शार्ड्स' में अभिनय किया था।

सिंडी क्रॉफर्ड के बेटे प्रेस्ली गेर्बर का निधन प्रेस्ली का निधन कैसे हुआ इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। परिवार के एक प्रतिनिधि ने बताया,'परिवार इस बेहद कठिन और दुखद समय में निजता बनाए रखने का अनुरोध करता है।

View this post on Instagram A post shared by Presley Gerber (@presleygerber) कौन थे प्रेस्ली? प्रेस्ली अमेरिकी मॉडल सिंडी क्रॉफर्ड और बिजनेसमैन रैंडे गेर्बर के बेटे थे। उन्होंने अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए मॉडलिंग में अपना करियर बनाया और 15 साल की उम्र में आईएमजी मॉडल्स के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट साइन किया। उन्होंने 2016 में मोशिनो शो में अपना रनवे डेब्यू किया और उसके बाद डोल्से एंड गैबाना और कैल्विन क्लेन सहित कई प्रमुख फैशन ब्रांडों के साथ काम किया। प्रेस्ली साल 2018 में पेप्सी के विज्ञापन 'दिस इज द पेप्सी' में अपनी मां के साथ भी दिखाई दिए थे।