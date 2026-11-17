एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब रॉबर्ट पैटिनसन को नए जेम्स बॉन्ड के रूप में घोषित किया गया, तो दर्शक हैरान रह गए। जहां फैंस अभी भी इसकी एक्साइटमेंट एंजाय कर रहे हैं वहीं ब्रैड पिट ने इस एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।

007 के रूप में रॉबर्ट पैटिनसन (Robert Pattinson) के चुने जाने की तारीफ करते हुए, ब्रैड ने खुद विलेन का किरदार निभाने की पेशकश की है, और फैंस उनके इस विचार से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। विलेन का किरदार निभाना चाहते हैं ब्रैड पिट एक इंटरव्यू में ब्रैड पिट (Brad Pitt) से पूछा गया कि वह रॉबर्ट को क्या सलाह देंगे, जो 007 का मशहूर किरदार निभाने जा रहे हैं। अभिनेता की तारीफ करते हुए ब्रैड ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन चुनाव है। मुझे बहुत पसंद है कि यह इंसान क्या कर रहा है। वह बहुत दिलचस्प चुनाव कर रहा है और जिस तरह से वह चीजों में संतुलन बनाए रखता है, वह वाकई बहुत शानदार है'।

ब्रैड पिट ने डायरेक्टर के सामने रखी पेशकश जब उनसे पूछा गया कि उनके हिसाब से रॉबर्ट के साथ 'बॉन्ड गर्ल' के रोल में कौन फिट बैठ सकता है, तो ब्रैड ने माना कि उनके पास कोई खास नाम नहीं है। हालांकि, फिल्म के डायरेक्टर को विलेन की कास्टिंग के लिए उनके पास एक सुझाव जरूर था। ब्रैड ने कहा, 'पता नहीं, लेकिन यार, विलेन के रोल के लिए मुझे ले लो। डेनी विलेन्यूव को फोन लगाओ। चलो, शुरू करते हैं'।

फैंस हुए एक्साइटेड इंटरनेट पर मौजूद फैंस भी उनकी बात से सहमत दिखे। एक फैन ने लिखा, 'ब्रैड अगर विलेन का रोल करें, तो काफी कूल रहेगा'। दूसरे ने कमेंट किया, 'किसी ऑडिशन की जरूरत नहीं है, ब्रैड बॉन्ड के विलेन के तौर पर कमाल कर देंगे'। एक तीसरे फैन ने लिखा, 'विलेन के रूप में ब्रैड एकदम शानदार रहेंगे'। एक और ने कहा, 'यह रोल उन तक पहुंचाओ, यह पक्का ब्लॉकबस्टर साबित होगा'।

बॉन्ड के मशहूर विलेन जेम्स बॉन्ड (James Bond) फ्रेंचाइजी में दशकों से कई यादगार विलेन देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ तो खुद उस शानदार ब्रिटिश जासूस जितने ही मशहूर हो गए हैं। इतने सालों में, कई बेहतरीन अभिनेताओं ने बॉन्ड के दुश्मनों का किरदार निभाया है। कुछ सबसे यादगार परफॉर्मेंस में शामिल हैं- 'गोल्डफिंगर' (1964) में ऑरिक गोल्डफिंगर के रूप में गर्ट फ्रोबे, 'यू ओनली लिव ट्वाइस' (1967) में अर्न्स्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के रूप में डोनाल्ड प्लीसेंस, 'द मैन विद द गोल्डन गन' (1974) में फ्रांसिस्को स्कारामंगा के रूप में क्रिस्टोफर ली, और 'अ व्यू टू अ किल' (1985) में मैक्स जोरिन के रूप में क्रिस्टोफर वाकेन।