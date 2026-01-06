Avengers Doomsday Teaser: अब होगा असली धमाल, एवेंजर्स: डूम्सडे में X-Men की एंट्री, धांसू टीजर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा की सबसे बहुचर्चित फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें एवेंजर्स: डूम्सडे का नाम शामिल होगा। इस मूवी के नए-नए टीजर लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एवेंजर्स: डूम्सडे का चौथा टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें एक्स-मैन की वापसी दिखाई गई है।

सामने आया एवेंजर्स: डूम्सडे का चौथा टीजर हॉलीवुड के पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट अवेटेड मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो एवेंजर्स: डूम्सडे का नाम शामिल है। मंगलवार को मेकर्स की तरफ से एवेंजर्स: डूम्सडे का चौथा टीजर ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया, जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्स-मेन (X-Men) के इंटीग्रेशन की पहली झलक देखने को मिल रही है।

December 18, 2026. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/rjCI7qnqkY — Marvel Entertainment (@Marvel) January 6, 2026 एवेंजर्स: डूम्सडे में एक्स मैन की एंट्री से यकीनन पर इस हॉलीवुड फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। यकीनन तौर सिनेमाघरों में सही मायनों में धमाल मचने वाला है। 1 मिनट 9 सेकंड के एवेंजर्स: डूम्सडे के इस चौथे टीजर में ये साफ किया गया है, लंबे समय बाद एक्स-मैन मार्वल की मूवीज में जोरदार कमबैक करने के लिए कमर कस चुका है। इससे पहले एवेंजर्स: डूम्सडे से कैप्टन अमेरिका (क्रिस इवांस) और थॉर (क्रिस हेम्सवर्थ) की झलक देखने को मिल चुकी है, मार्वल स्टूडियोज की इस अगली फिल्म में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे।