दिलचस्प है Emmy Awards के नाम के पीछे की कहानी, कब और कैसे हुई अवॉर्ड्स की शुरुआत? मजेदार है किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टेलीविजन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी पुरस्कार एमी अवॉर्ड्स के विनर्स का एलान हो चुका है। 2026 के एमी अवॉर्ड्स लॉस एंजेलिस के पीकॉक थिएटर में आयोजित किए।

एमी अवॉर्ड्स (Emmy Awards) अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं। इसे फिल्म के लिए ऑस्कर, संगीत के लिए 'ग्रैमी' और नाटक के लिए 'टोनी' पुरस्कार के बराबर माना जाता है। आइए जानते हैं आखिरी इन अवॉर्ड्स की शुरुआत कब और कहां हुई? इनका नाम 'एमी' कैसे पड़ा और पहली बार ये अवॉर्ड्स कब दिए गए।

ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक महिला के नाम जैसा लगता था, जो कि पुरस्कार की पंख वाली महिला प्रतिमा पर बिल्कुल सटीक बैठता था। इसकी ट्रॉफी पंख वाली महिला की मूर्ति है जो कला को दिखाती है और वह हाथों में परमाणु उठाए हुए है जो साइंस का प्रतीक है।

कब और कैसे शुरू हुए एमी अवॉर्ड्स? एमी अवॉर्ड्स की शुरुआत 1948 में हुई थी, इसकी स्थापना एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 1946 में की गई थी, इसे टेलीविजन इंडस्ट्री में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था।

कब और कहां आयोजित हुए पहले एमी अवॉर्ड्स? पहली बार एमी अवॉर्ड्स का आयोजन 25 जनवरी 1949 को हुआ। शुरुआत में यह केवल लॉस एंजेलिस के लोकल टीवी शोज को सम्मानित करने के लिए था लेकिन फिर 1950 के दशक में इसका दायरा पूरे अमेरिका में फैल गया।