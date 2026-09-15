Emmy Awards 2026 में जीन स्मार्ट ने रचा इतिहास, The Pitt और 'विडोज बे' का रहा बोलबाला; देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 14 सितंबर को लॉस एंजेलिस के पीकॉक थिएटर में आयोजित किए गये, जिसके लिए टेलीविजन के बड़े-बड़े सितारे एक साथ आए।इस आयोजन को 'लॉ एंड ऑर्डर: स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' की स्टार मारिस्का हारगिटे ने होस्ट किया।

किस शो ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड इस साल सबसे ज्यादा नॉमिनेशन HBO Max के शो 'द पिट' (The Pitt) को मिले, जिसे 25 नॉमिनेशन मिले, जबकि Apple TV के 'विडोज बे' (Widow's Bay) को 19 नॉमिनेशन मिले। मुख्य इवेंट से पहले ही 'विडोज बे' ने 8 एमी अवॉर्ड जीत लिए थे, 'DTF सेंट लुइस' (DTF St Louis) ने 6 और 'द पिट' ने 4 अवॉर्ड जीते थे।

And the Emmy goes to... pic.twitter.com/4cyQtfHICn — Television Academy (@TelevisionAcad) September 15, 2026

2026 एमी अवॉर्ड्स के विनर्स 78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स के विजेताओं की पूरी लिस्ट- जिसमें 2025-26 सीजन के टेलीविजन के बेहतरीन कलाकारों और शो को सम्मानित किया गया।