'छठी मैया' की कृपा से Vvaan पर हुई धनवर्षा, शनिवार को वर्ल्डवाइड कलेक्शन में मालामाल हुए मेकर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान अंश के बाद भक्ति की एक नई मिसाल कायम करने वाली फिल्म वन (Vvaan) सिनेमाघरों में आ गई है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया स्टारर इस मूवी में बिहार की लोक परंपरा और छठी मैया की लोक कथा को दर्शाया गया है।

कमाई के मामले में वन इस वक्त देश और विदेश में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के दूसरे दिन द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट (The Vvaan: Force of the Forrest) ने वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है।

वन की दूसरे दिन की वर्ल्डवाइड कमाई लंबे इतंजार के बाद निर्माता एकता कपूर की वन फिल्म को बीते 25 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। लोक कथा के आधार पर इस मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, जो इसकी बंपर कमाई के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। गौर किया जाए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना की वन के दूसरे दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में तो वह 14 करोड़ से अधिक रहा है।

प्रतिशत के आधार पर बात की जाए वन की कमाई में हुए इजाफे के बारे में तो वह 37 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। माना जा रहा है कि रविवार को भी वन कलेक्शन के मामले में अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आएगी।