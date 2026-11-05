Ramayana ने कमाई से 'धुरंधर' को चटाई धूल, रणवीर पर भारी पड़ गए रणबीर; चंद घंटों में कमा डाले करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) सिनेमाघरों में आज से रिलीज हो गई है। जिस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि कमाई के मामले में रणबीर कपूर की रामायणम् बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करेगी, वैसा इसने चंद घंटों में करके दिखा दिया था।

इसके साथ रही रामायणम् पार्ट-1 कमाई के मामले में आधे दिन के भीतर ही अभिनेता रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुंरधर (Dhurandhar) की कमाई के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर डाला है। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से समझते है। रामायणम् ने तोड़ा धुरंधर पार्ट-1 का रिकॉर्ड सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 3 बजे तक खबर लिखे जाने तक रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् ने 28.82 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े एर्ली ट्रेड हैं और इनमें थोड़ी बहुत देर बाद तेजी से बदलाव होगा। इसके साथ ही रामायणम् ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की बीते साल आई ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर रामायणम् ओपनिंग डे पर 70 करोड़ से अधिक का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो इस मामले में रणबीर की मूवी जवान, दृश्यम 2, पठान और एनिमल जैसी मूवीज को पीछे छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि, अभी इस बारे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।