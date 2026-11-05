Ramayana ने कमाई से 'धुरंधर' को चटाई धूल, रणवीर पर भारी पड़ गए रणबीर; चंद घंटों में कमा डाले करोड़ों
Ramayana vs Dhurandhar: रिलीज के चंद घंटों में ही रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर ली है।
HighLights
रामायणम् ने रिलीज होते ही किया कमाल
बॉक्स ऑफिस पर मारी धांसू एंट्री
धुरंधर की कमाई का तोड़ा रिकॉर्ड
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पौराणिक फिल्म रामायणम् (Ramayana) सिनेमाघरों में आज से रिलीज हो गई है। जिस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि कमाई के मामले में रणबीर कपूर की रामायणम् बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करेगी, वैसा इसने चंद घंटों में करके दिखा दिया था।
इसके साथ रही रामायणम् पार्ट-1 कमाई के मामले में आधे दिन के भीतर ही अभिनेता रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुंरधर (Dhurandhar) की कमाई के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर डाला है। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से समझते है।
रामायणम् ने तोड़ा धुरंधर पार्ट-1 का रिकॉर्ड
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 3 बजे तक खबर लिखे जाने तक रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् ने 28.82 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े एर्ली ट्रेड हैं और इनमें थोड़ी बहुत देर बाद तेजी से बदलाव होगा। इसके साथ ही रामायणम् ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की बीते साल आई ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।
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दअरसल धुरंधर पार्ट-1 ने ओपनिंग डे पर 28 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। ऐसे में दोपहर के शोज के भीतर ही रामायणम् ने धुरंधर का पत्ता साफ कर दिया है। अभी रणबीर की फिल्म के लिए इवनिंग और नाइट्स के बिजनेस की डिटेल्स आना बाकी है। यकीनन तौर पर निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायणम् रिलीज के पहले दिन सबसे अधिक कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन सकती है।
रिपोर्ट्स की मानें तो अगर रामायणम् ओपनिंग डे पर 70 करोड़ से अधिक का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो इस मामले में रणबीर की मूवी जवान, दृश्यम 2, पठान और एनिमल जैसी मूवीज को पीछे छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि, अभी इस बारे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
निशाने पर रहेगा धुरंधर 2 का रिकॉर्ड
बात की जाए हिंदी सिनेमा की रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म के बारे में तो उसमें धुरंधर 2 का नाम पहले स्थान पर रहता है, जो 102 करोड़ से करीब था। ऐसे में रणबीर कपूर की रामायणम् की ये पूरा कोशिश होगी कि वह बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म को पहले ही दिन मात दे सके।
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