रिकॉर्ड्स का 'महाग्रंथ' लिख रही Ramayana, रणबीर की फिल्म के नाम 22 बड़े कीर्तिमान; 8 दिन में ऐतिहासिक कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते में ही 1000 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं रिलीज के अभी 10 दिन पूरे भी नहीं हुए और फिल्म बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर 22 रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है।

फिल्म ने टिकट बिक्री, IMAX कलेक्शन और हिंदी बॉक्स ऑफिस कमाई के मामले में नए बेंचमार्क स्थापित किए। अपने पहले सात दिनों में ही फिल्म ने कई उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें किसी हिंदी फिल्म के लिए सोमवार का अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन, मंगलवार और बुधवार के रिकॉर्ड आंकड़े शामिल हैं।

बुकमायशो (BookMyShow) पर प्रति घंटे सबसे ज्यादा टिकट बिक्री फिल्म ने बुकमायशो पर प्रति घंटे सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें एक घंटे के अंदर 1.40 लाख से ज्यादा टिकट बिके। लगातार चार दिनों तक 10 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री 'रामायण', बुकमायशो (BookMyShow) पर लगातार चार दिनों तक 10 लाख से ज्यादा टिकट बेचने वाली छठी भारतीय फिल्म बन गई है। इस उपलब्धि से पता चलता है कि रिलीज के दिन के बाद भी सिनेमाघरों में इस फिल्म की जबरदस्त मांग बनी रही।

हिंदी फिल्मों में ओपनिंग वीकेंड पर टिकटों की तीसरी सबसे बड़ी बिक्री एडवांस बुकिंग समेत कुल 54.76 लाख टिकट बिकने के साथ, 'रामायण' ने हिंदी फिल्मों के बीच ओपनिंग वीकेंड पर टिकटों की तीसरी सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की। दुनिया भर में सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग करने वाली इंडियन फिल्म 'रामायण' ने किसी भारतीय फिल्म के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग दर्ज की, जिसमें लगभग 6 मिलियन डॉलर (लगभग 56.25 करोड़ रुपये) की कमाई हुई। भारत में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग दुनियाभर के साथ-साथ इस फिल्म ने भारत में भी किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी IMAX ओपनिंग दर्ज की। इसकी कमाई लगभग 2 मिलियन डॉलर (करीब 18.75 करोड़ रुपये) रही।

एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार, अपने पांचवें दिन 'रामायण' भारत में एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये (नेट) कमाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई। इससे पहले केवल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने ही यह मुकाम हासिल किया था।

भारत में सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपये कलेक्शन करने वाली फिल्म 'रामायण' ने सिर्फ पांच दिनों में भारत में 300 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्मों में से एक बन गई।

किसी हिंदी फिल्म के लिए सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई इस फिल्म ने अपने पांचवें दिन भारत में 95 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जो किसी हिंदी फिल्म द्वारा सोमवार को की गई अब तक की सबसे ज्यादा कमाई का नया रिकॉर्ड है।

किसी हिंदी फिल्म के लिए मंगलवार की सबसे ज्यादा कमाई 'रामायण' ने मंगलवार को (अपने छठे दिन) भारत में 78.21 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। फिल्म ने किसी हिंदी फिल्म द्वारा मंगलवार को की गई सबसे ज्यादा कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया, और 'गदर 2' के लगभग 55 करोड़ रुपये के पिछले बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया।

किसी हिंदी फिल्म के लिए बुधवार की सबसे ज्यादा कमाई 'रामायण' ने बुधवार को (अपने सातवें दिन) भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी रखा और भारत में 61.10 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। इसके साथ ही, इसने किसी हिंदी फिल्म के लिए बुधवार की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया, और 'पठान' के लगभग 55 करोड़ रुपये के पिछले बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया।

सप्ताह के लगातार तीन दिनों में ऑल-टाइम रिकॉर्ड 'रामायण' के पहले हफ्ते के प्रदर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि इसने हफ्ते के लगातार तीन दिनों में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। फिल्म ने सोमवार को 95 करोड़ रुपये, मंगलवार को 78.21 करोड़ रुपये और बुधवार को 61.10 करोड़ रुपये की कमाई की।

'रामायण' की पहले वीक की बॉक्स-ऑफिस कमाई 'रामायण' ने अपने पहले सात दिनों में, अपने हिंदी वर्जन से भारत में कुल 409.56 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। टिकट बिक्री, प्रीमियम-फॉर्मेट स्क्रीनिंग और सप्ताह के दिनों की कमाई में कई रिकॉर्ड बनाते हुए, 'रामायण' ने अपने पहले सप्ताह में शानदार बॉक्स-ऑफिस प्रदर्शन किया।

रणबीर कपूर के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग 'रामायण' ने 'एनिमल' को पीछे छोड़ते हुए रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग-डे रिलीज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म 'एनिमल' ने 2023 में अपने पहले दिन भारत में 63.80 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की थी।

साई पल्लवी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग इस फिल्म ने साई पल्लवी (Sai Pallavi) को भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाई है। इससे पहले उनका रिकॉर्ड फिल्म 'अमरन' के नाम था, जिसने अपने पहले दिन लगभग 21.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म 'दंगल' की ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा 'रामायण' ने निर्देशक नितेश तिवारी के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग दी है। उनकी 2016 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'दंगल' (जिसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में थे) ने भारत में 29.78 करोड़ रुपये (नेट) के साथ शुरुआत की थी।

इस नई पौराणिक फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ उस आंकड़े को दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनर 'रामायण: पार्ट 1' (Ramayana: Part 1) ने सिनेमाघरों में अपने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सिर्फ सात दिनों में 500 करोड़ रुपये (नेट) की घरेलू कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही, यह फिल्म 500 करोड़ रुपये के क्लब में सबसे तेजी से शामिल होने वाली फिल्मों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट में यह केवल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' से पीछे है।

2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग, 'दृश्यम 3' को पीछे छोड़ा 'रामायण' ने 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग फिल्मों में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस फिल्म ने अजय देवगन की 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3) को पीछे छोड़ दिया है, जिसने अपने पहले दिन लगभग 62 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) सभी भाषाओं को मिलाकर 102.55 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। 'रामायण' फिलहाल रणवीर सिंह की इस फिल्म से पीछे है, लेकिन इसने खुद को साल की सबसे बड़ी थिएट्रिकल ओपनिंग फिल्मों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है।

'रामायण' ने दिवाली से पहले की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग में जगह बनाई 'रामायण' ने दिवाली से पहले के समय में भी एक शानदार ओपनिंग दर्ज की है। शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, इसके हिंदी वर्जन ने पहले दिन लगभग 72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की है, जो 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' के पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक है।

अब तक की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग 'रामायण' बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग वाली फिल्मों की सूची में भी शामिल हो गई है। लगभग 72 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की ओपनिंग के साथ, यह 'धुरंधर: द रिवेंज' और शाहरुख खान की 'जवान' के पीछे है; 'जवान' ने अपने पहले दिन हिंदी में लगभग 75 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की थी।

यश के करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग 'रामायण' ने यश (Yash) के बॉक्स ऑफिस (Box Office) रिकॉर्ड में एक और बड़ी ओपनिंग जोड़ दी है। फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने इससे पहले 'KGF: चैप्टर 2' और 'टॉक्सिक' जैसी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग दी है।

दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म यह फिल्म आठ दिनों में ही 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई और आठवें दिन तक इसकी टोटल वर्ल्डवाइड कमाई 1,033.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' के बाद तीसरे नंबर पर है।