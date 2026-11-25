एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म रामायण (Ramayana) बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। मूवी में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने राम और यश (Yash) ने रावण का किरदार निभाया है।

फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी और तब से ये लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। 20वें दिन भी इसकी रफ़्तार बनी हुई है। फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद दीवाली वीक का इसे भरपूर फायदा मिला और दूसरे और तीसरे दिन की कमाई 48.05 करोड़ और 69.80 करोड़ रुपये रहा।

कितनी थी पहले दिन की कमाई? इस हिसाब से पहले हफ्ते फिल्म ने 564.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं दूसरे हफ्ते इसकी कमाई 299.15 करोड़ रुपये रही। इसी के साथ 20वें दिन 17.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने तीसरा हफ्ता 109.20 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खत्म किया।

इस हिसाब से 20 दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 972.95 करोड़ रुपये हो गया है जबकि ग्रॉस कलेक्शन 1,162.15 करोड़ रुपये पर आकर खत्म हुआ। दुनियाभर में कितना हुआ रामायण का कलेक्शन? वहीं बात करें दुनियाभर में इसकी कमाई की तो फिल्म ने ओवरसीज 573.00 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ 20 दिनों में अब तक 1735.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। कमाई के मामले में अगर रामायण दुनियाभर में इसी तरह कलेक्शन करती रही तो बहुत जल्द ये दुनियाभर में 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लेगी।

रामायण को नमित मल्होत्रा के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने DNEG और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म भगवान राम की यात्रा, उनके वनवास, रावण द्वारा सीता के अपहरण और उसके बाद अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच होने वाले युद्ध को दर्शाती है।