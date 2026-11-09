दीवाली के बाद Ramayana ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, सोमवार को रणबीर-यश की फिल्म पर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे सितारों से सजी माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। घरेलू कलेक्शन में फिल्म ने पहले दिन 64 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी लेकिन अगले ही दिन इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई।

यही सिलसिला वीकेंड तक चलता रहा, जिसकी वजह शायद दीवाली का त्यौहार भी रहा क्योंकि लोग सेलिब्रेशन में व्यस्त थे। हालांकि अब सोमवार को यानी रिलीज के 5वें दिन 'रामायण' (Ramayana) ने जबरदस्त कमाई की है। 'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण ने रविवार को 56.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन के बाद सोमवार को जबरदस्त बढ़त दर्ज की और 5वें दिन 93.49 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, वहं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 110.32 करोड़ रुपये रहा।

यह कमाई 22,018 शोज और 63.2% ऑक्यूपेंसी के साथ हुई यानी दीवाली के बाद सोमवार को ज्यादा दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म देखने आए। इस कलेक्शन के साथ ही एपिक की फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 332.34 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 395.52 करोड़ रुपये हो गया है।