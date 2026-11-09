'हममें से कोई रामायण से बड़ा नहीं...' सुपरस्टार होकर भी विलेन क्यों बने Yash? एक्टर ने दिया जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड के मेकर्स ने एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो रिलीज किया है जिसमें यश के रावण बनने की झलक दिखाई गई है। वीडियो में एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा कास्टिंग और कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाने के पीछे के थॉट प्रोसेस पर बात करते हुए दिख रहे हैं।

यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब फिल्म में रावण के किरदार को लेकर बहस छिड़ गई है, कुछ दर्शक सवाल कर रहे हैं कि क्या फिल्म में कैरेक्टर को बड़ा दिखाया जा रहा है। इस बात की भी चिंता जताई गई है कि उन्हें एक बड़े किरदार के तौर पर दिखाने से भगवान राम से फोकस हट सकता है।

रावण के किरदार को लेकर चल रही बहस सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'देखिए रावण को जिंदा करने में क्या-क्या हुआ'। वीडियो में, नमित मल्होत्रा ने एक्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, यश (Yash) को रावण के रोल में कास्ट करने के चैलेंज के बारे में बात की। उन्होंने यश की बड़ी फैन फॉलोइंग और रावण को एपिक में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक मानने की सोच के बीच के अंतर को बताया।

उन्होंने कहा, 'आप रावण हैं, जो टेक्निकली देश के सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक हैं और फिर आपके पास यश हैं, जिन्हें लोग एक सुपरस्टार के तौर पर पसंद करते हैं'। रणबीर कपूर ने की यश की तारीफ रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगा कि यश इस रोल के लिए सही हैं। उन्होंने कहा, 'सिर्फ रावण का रोल करना और उसे उसके असली रूप में फिर से दिखाना आसान नहीं है। आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लार्जर देन लाइफ हो, कोई ऐसा जिसके पास वह ऑरा और स्टार पावर हो जो यश के साथ आता है'।



यश (Yash) ने बताया कि रावण का रोल करने के उनके फैसले ने शुरू में उनके दोस्तों और परिवार को हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोगों ने सवाल किया कि वह ऐसा कैरेक्टर क्यों करना चाहते हैं जिसे ट्रेडिशनली विलेन के तौर पर देखा जाता है।

यश ने क्यों निभाया रावण का किरदार? उन्होंने कहा, 'एक प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं रामायण (Ramayana) बनाना चाहता था क्योंकि यह हमारी कहानी है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर, मैं रावण का रोल करना चाहता था। एकमात्र चैलेंज यह था कि लोग सोचते थे, 'ठीक है, लोग तुमसे प्यार करते हैं, और अगर तुम ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जिससे इतनी नफरत की जाती है, तो लोग तुम्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे या तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाएंगे।'

हालांकि, एक्टर अपने फैसले को लेकर क्लियर थे। उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कहा, 'हां, लेकिन कहानी ऐसी ही होनी चाहिए। मुझे पता है कि स्टारडम और ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आखिर में, हममें से कोई भी रामायण से बड़ा नहीं है'।

नितेश तिवारी ने की यश की तारीफ इस बीच, तिवारी ने यश की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की और कहा कि एक्टर ने खुद को रोल में पूरी तरह से डुबो लिया था। डायरेक्टर ने कहा, 'जब वह स्क्रीन पर आते हैं, तो आप उनसे नजरें नहीं हटा सकते। वह वहीं होते हैं। वह आपका ध्यान खींच रहे होते हैं। वह आपका ध्यान चाहते हैं। उन्होंने रावण को पूरी तरह से दिखाया'।