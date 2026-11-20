एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नमित मल्होत्रा की एपिक फिल्म 'रामायणम्' ने 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरस्त ओपनिंग की और आठ दिनों में ही दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार लिया। शुक्रवार को फिल्म ने 16 दिन पूरे कर लिये हैं। आइए जानते हैं एपिक फिल्म ने कितनी कमाई?

रामायणम् बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 64.85 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला था। इसके बाद पहले वीकेंड तक थोड़ा उतार चढ़ाव देखा लेकिन पहले ही मंडे को इसने एक दिन में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। इसके बाद आठ दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये था और दुनियाभर में फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया।

16वें दिन की बात करें तो फिल्म ने कमाई में गिरावट दर्ज की है। इसने शुक्रवार को 12.22 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है जो कि पिछले दिन 19.25 करोड़ रुपये से कम है। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म की टोटल नेट इंडिया कमाई 875.97 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1046.57 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। जिसमें 500 करोड़ रुपये ज्यादा ओवरसीज कलेक्शन शामिल है। 'रामायणम्' का डे वाइज कलेक्शन डे कलेक्शन 1 64.85 करोड़ रुपये 2 48.05 करोड़ रुपये 3 69.80 करोड़ रुपये 4 56.15 करोड़ रुपये 5 107.50 करोड़ रुपये 6 94.10 करोड़ रुपये 7 70.65 करोड़ रुपये 8 53.50 करोड़ रुपये 9 48.10 करोड़ रुपये 10 72.90 करोड़ रुपये 11 75 करोड़ रुपये 12 32 करोड़ रुपये 13 28.60 करोड़ रुपये 14 23.20 करोड़ रुपये 15 19.35 करोड़ रुपये 16 12.22 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन 875.97 करोड़ रुपये ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1046.57 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,586.25 करोड़ रुपये रामायणम् के बारे में 'रामायण: पार्ट 1' 2026 की एक पौराणिक फिल्म है। इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और श्रीधर राघवन के साथ मिलकर उन्होंने इसकी पटकथा लिखी है। नमित मल्होत्रा और यश द्वारा निर्मित यह फिल्म वाल्मीकि रचित हिंदू महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित है।