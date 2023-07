Insidious 5 Collection: 'सत्यप्रेम...' के तहलके के बीच पसंद की जा रही 'इनसिडियस 5', कहानी ने किया इम्प्रेस

Insidious 5 Day 6 Collection पैट्रिक विल्सन ने डायरेक्शनल डेब्यू का इम्तिहान देते हुए मूवी इनसिडियस द रेड डोर (इनसिडियस 5) को डायरेक्ट किया है। फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की है। हॉलीवुड से आई वैसे भी कोई भी हॉरर कंटेंट वाली फिल्म अक्सर इंडिया में अच्छा कलेक्शन ही करती है। डरावने कंटेंट से सजी इस फिल्म ने लोगों को कितना प्रभावित किया यह जानना दिलचस्प होगा।

File Photo of Insidious The Red Door

HighLights इंडिया में 7 जुलाई को रिलीज हुई थी 'इनसिडियस: द रेड डोर' 'कॉन्ज्यूरिंग' एक्टर पैट्रिक विल्सन ने किया है फिल्म को डायरेक्ट इंडिया में अच्छा कलेक्शन कर रही 'इनसिडियस' के पांचवे इंस्टॉलमेंट की फिल्म

