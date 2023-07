Satyaprem Ki Katha Collection Day 9: कायम है कार्तिक-कियारा का जादू, 'सत्यप्रेम की कथा' ने कमाए इतने करोड़

Satyaprem Ki Katha Collection Day 9 सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी के बाद कियारा आडवाणी की पहली फिल्म सत्यप्रेम की कथा सिल्वर स्क्रीन पर जलवा बिखेर रही है। वही शहजादा के फ्लॉप होने के बाद कार्तिक आर्यन के लिए यह फिल्म किसी संजीवनी से कम नहीं है। मूवी ने अब तक शानदार कमाई की है। आइए जानते हैं कि आगे के दिनों में इसकी कमाई में और कितना इजाफा हुआ।

File Photo of Satyaprem Ki Katha. Photo Credit: Instagram

HighLights 'सत्यप्रेम की कथा' ने मारी बाजी पहले दिन से फिल्म कर रही अच्छी कमाई सिल्वर स्क्रीन पर चला कार्तिक आर्यन-कियारा आडवाणी की फिल्म का जादू

Edited By: Karishma Lalwani