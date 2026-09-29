जीतकर भी Mirzapur: The Movie से हार गई Hanuman Ansh, विदेशी मिट्टी पर मचाया 'भौकाल'; 25 दिनों में दमदार कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सितंबर का महीना कुछ फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बहार लेकर आया, तो वहीं कुछ मूवीज कब आई और कब गई, यह दर्शकों को पता ही नहीं चला। चारो ओर इस वक्त सिर्फ हनुमान अंश (Hanuman Ansh) और सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन (The Vvaan) की चर्चा है।

हालांकि, इन दोनों फिल्मों के शोर के बीच पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर लिया है और इस साल की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों मे से एक बनी। मिर्जापुर द मूवी का घरेलू और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल कितना कलेक्शन हुआ है, पढ़ें डिटेल्स।

बजट निकालने के बाद भी मिर्जापुर द मूवी को नहीं आया चैन मिर्जापुर सीरीज देखने के बाद लोगों को उम्मीद कम थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर पाएगी। हालांकि, क्राइम थ्रिलर फिल्म ने सभी को चौंका दिया है। क्योंकि 80 से 90 करोड़ के बजट की बीच बनी फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने अपनी लगाई कमाई को रिकवर करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर काफी प्रॉफिट भी कमा लिया है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के 25 दिनों में फिल्म का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 227.65 करोड़ तक पहुंचा है।

सोमवार को रिलीज के 25वें दिन पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा और रवि किशन स्टारर फिल्म ने 60 लाख तक की कमाई की है। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ने हिंदी वर्जन में कुल 226.60 करोड़ और तेलुगु में 1.05 लाख तक का कुल कलेक्शन किया है। किस मामले में हनुमान अंश से आगे निकली मिर्जापुर द मूवी, आगे पढ़ें आर्टिकल।

विदेशों में हनुमान अंश से बहुत आगे है मिर्जापुर द मूवी मिर्जापुर द मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस और वर्ल्डवाइड कमाई में शोभिनव सत्या स्टारर फिल्म हनुमान अंश से पीछे रह गई हो, लेकिन विदेशों में तो अभी भी कालीन और मुन्ना भैया का भौकाल देखने को मिल रहा है। हनुमान अंश ने जहां 53 दिनों में ओवरसीज मार्केट में 38 करोड़ के आसपास की कमाई की है, तो वहीं मिर्जापुर द मूवी ने विदेशों में 25 दिनों के अंदर 60.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।