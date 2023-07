Barbie Box Office Collection Day 2: दर्शकों के बीच दिखा 'बार्बी' का क्रेज, दूसरे दिन फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Barbie Box Office Collection Day 2 21 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने दो दिन में शानदार कमाई कर ली है। हर कोई इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा है। इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करे तो दो दिन में काफी शानदार कमाई की है। शनिवार 22 जुलाई को मूवी ने 6.50 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Barbie, Greta Gerwig, Barbie Box Office Collection Day 2