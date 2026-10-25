विदेशों में तूफान बनी Jailer 2, रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 11 दिनों में पार किया 600 करोड़ का आंकड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajnikanth) की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म के रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर ये हमें देखने को भी मिला।

'जेलर 2' (Jailer 2) ने अपने दूसरे शनिवार को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में शानदार उछाल दर्ज किया है। फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं इसकी कमाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रही है।

पहले ही दिन किया शानदार कलेक्शन सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये के साथ खाता खोलने वाली फिल्म ने 10वें दिन भारत में 24.15 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो शुक्रवार की 14.50 करोड़ रुपये की कमाई से 66.6% अधिक है।

वहीं 11वें दिन अभी तक 19 लाख की कमाई हो चुकी है। इस हिसाब से फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 373.19 करोड़ रुपये हो चुका है। इसका ग्रॉस कलेक्शन 437.02 करोड़ रुपये है। वहीं दुनियाभर में इसने अपनी कमाई से भूचाल ला दिया है। इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 666.30 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

क्या है जेलर 2 की कहानी? बात करें जेलर 2' की कहानी की तो ये पिछली फिल्म की घटनाओं को ही आगे बढ़ाती है। जहां मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) ने वर्मन (विनायकन) का खात्मा कर दिया था और उसे चेतावनी मिली थी कि मूर्ति तस्करों का एक खतरनाक सिंडिकेट जल्द ही उसके पीछे आ जाएगा।