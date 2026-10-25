रजनीकांत ने 40 साल में पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी, रात में चुपचाप पहुंचे जेलर-2' देखने

आईएएनएस, चेन्नई। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने 40 साल में पहली बार सिनेमा हॉल में अपने प्रशंसकों के साथ फिल्म देखी। वह शुक्रवार रात चुपचाप चेन्नई के वेलाचेरी स्थित फीनिक्स माल के पीवीआर सिनेमाज पहुंचे और अपने प्रशंसकों के साथ 'जेलर-2' देखी।

सन पिक्चर्स की ओर से जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि माल में संगीत निर्देशक अनिरुद्ध समेत कुछ करीबी लोगों ने रजनीकांत का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सिनेमा हाल ले जाया गया, जहां वह प्रशंसकों के साथ फिल्म का आनंद लेते दिखे।