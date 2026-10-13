68वें दिन Hanuman Ansh पर बजरंग बली हुए मेहरबान, नीम करोली बाबा की कृपा से दुनियाभर में छाप रही मोटा पैसा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की डिवोशनल ड्रामा (Devotional Film) हनुमान अंश (Hanuman Ansh) का बॉक्स ऑफिस पर राज चल रहा है। विशाल चतुर्वेदी (Vishal Chaturvedi) की फिल्म ने दूसरे हफ्ते में जोर पकड़ा और तभी से इसका कलेक्शन एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा।

ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस मूवी को दो हफ्ते में उतारने की बात आ रही थी उसने बॉक्स ऑफिस पर 9 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है। शोभिनव सत्या (Shobhinaw Satya) ने इसमें नीम करोली बाबा का रोल निभाया है।

कितना रहा 68वें दिन का कलेक्शन? 7 अगस्त को रिलीज हुई हनुमान अंश ने अपने 9वें हफ्ते में इसने 10.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं वीकडे में भी इसकी कमाई शानदार रही जहां 66वें दिन इसने 2.80 करोड़, 67वें दिन 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

अभी 10वें मंगलवार का रिजल्ट भी सामने आ गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 68वें दिन अभी तक 1 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी की कुल कमाई 335.74 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही फिल्म वहीं भारत में इसका नेट ग्रॉस कलेक्शन 396 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 11 सितंबर को इसे दुनियाभर में रिलीज किया गया था। वर्ल्डवाइड अपनी कमाई से हैरान करने वाली हनुमान अंश ने विदेशों में भी धाक जमा रखी है। अभी तक इसने 437 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।