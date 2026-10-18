72वें दिन Hanuman Ansh पर बरसी 'नीम करोली बाबा' की कृपा, शनिवार को विदेशी धरती पर जमकर हुई धनवर्षा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश (Hanuman Ansh) की चर्चा हर तरफ है। 7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 72 दिन पूरे कर लिए हैं।

वहीं बात अगर कलेक्शन की करें तो हनुमान अंश अभी भी शानदार कमाई कर रही है। नीम करोली बाबा (Neem Karoli Baba) के जीवन पर आधारित फिल्म ने अपने कलेक्शन से कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाई है।

शनिवार को कमाई में आया तगड़ा उछाल

10वें हफ्ते में 11 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ हनुमान अंश अब अपने 12वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। फिल्म ने 71वें दिन यानी 11 शुक्रवार को 15 लाख रुपये की कमाई की। हालांकि शनिवार को कमाई में खास उछाल देखने को मिला।

फिल्म ने 72वें दिन 58 लाख रुपये का कलेक्शन किया। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि मूवी तेलुगु बेल्ट में अभी भी कलेक्शन कर रही है। 57 लाख रुपये हिंदी से जबकि 1 लाख रुपये तेलुगु वर्जन से आए हैं।

इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की कुल कमाई 339.71 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं ओवरसीज इसने अपने 72वें दिन 49 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह दुनियाभर में हनुमान अंश का डंका बज रहा है।