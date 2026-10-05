सोमवार को Drishyam 3 ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, Ajay Devgn की क्राइम थ्रिलर ने छापे करोड़ों

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक 'दृश्यम' की तीसरी कड़ी 'दृश्यम: द कंक्लूजन' ने सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म को क्रिटीक्स और दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत भी अच्छी की।

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 सैकनिल्क के मुताबिक, दृश्यम 3 (Drishyam 3) ने बॉक्स ऑफिस पर 62 करोड़ रुपये के साथ धांसू ओपनिंग की। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 53.50 करोड़ रुपये रहा। यानी दो दिनों में ही फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर 100 करोड़ रुपये का माइलस्टोन पार कर लिया। वहीं संडे को फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 61 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया।

अक्सर वीकेंड के बाद फिल्मों के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाती है और यही दृश्यम 3 के साथ भी हुआ। फिल्म ने सोमवार को गिरावट दर्ज करते हुए 17.03 करोड़ रुपये की कमाई की है। हालांकि वीक-डे को देखते हुए यह कलेक्शन भी अच्छा है।