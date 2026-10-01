ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस का 'तख्तापलट' करेगी Drishyam 3, अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर के निशाने पर 10 फिल्में?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की बहुचर्चित फिल्म के तौर पर अजय देवगन (Ajay Devgn) की अपकमिंग मूवी दृश्यम 3 का इंतजार किया जा रहा है। इस मूवी की एडवांस बुकिंग बंपर तरीके से चल रही है और माना जा रहा है कि रिलीज के पहले दिन दृश्यम 3 कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस का तख्तापलट कर देगी।

ऐसे में आइए जानते हैं कि अजय की दृश्यम 3 द कन्क्लूजन ओपनिंग डे पर कितने करोड़ का कारोबार कर सकती है और इस साल की किन-किन मूवीज को पीछे छोड़ सकती है। दृश्यम 3 को मिलेगी बंपर ओपनिंग निर्देशक अभिषेक पाठक की दृश्यम 3 (Drishyam 3) की एडवांस बुकिंग ओपन हुए आज पांच दिनों का समय बीत गया है और अब तक इस मूवी ने रिलीज से पहले एडवांस में 40 करोड़ से अधिक का कारोबार कर लिया है, जिसकी जानकारी सैकनिल्क की रिपोर्ट में मिलती है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 50-60 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ले सकती है।

इस आधार पर दृश्यम 3 कमर्शियल तौर पर बॉलीवुड के लिए एक नई इतिहास लिखती हुई नजर आ सकती है। 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस सस्पेंस थ्रिलर में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया सरण, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, ईशिता दत्त और रजत कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।