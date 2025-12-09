Dhurandhar Worldwide Collection: क्या करके मानेगा धुरंधर! 4 दिन में विदेशों कमाया इतना पैसा, सुनकर उड़ेंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, विक्की कौशल से लेकर अल्लू अर्जुन और रणबीर-शाह रुख सभी को पछाड़कर बॉक्स ऑफिस पर के असली किंग बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उनकी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' इंडिया में जितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, उससे दोगुनी गति से ये फिल्म वर्ल्डवाइड कमा रही है।

कम ही समय में ये स्पाई थ्रिलर फिल्म वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी। अब 4 दिन पूरे होने के साथ ही मूवी 200 करोड़ कमाने से बस कुछ ही दूर रह गई है। मूवी ने चार दिनों में कितने करोड़ का कलेक्शन किया और अब कौन सा नया रिकॉर्ड 'धुरंधर' के नाम दर्ज होने वाला है, नीचे देखें फिल्म के सोमवार के आंकड़े:

4 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने जमाया कब्जा रणवीर सिंह-संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर की वर्ल्डवाइड कलेक्शन की शुरुआत 32 करोड़ से हुई थी। दूसरे दिन मूवी में 44.85 करोड़ का कलेक्शन किया और सीधा 77 करोड़ पर पहुंच गई। तीसरे दिन यानी कि रविवार को तो फिल्म की गड्डी तूफानी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ी। मूवी ने महज 3 दिनों के अंदर दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ की कमाई कर ली। अब फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।

बजट निकालने से अभी भी इतनी दूर 'धुरंधर' अब इस फिल्म को 200 करोड़ कमाकर बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए सिर्फ 15 करोड़ और कमाने हैं। रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर 'धुरंधर' (Dhurandhar Box Office) को विदेशी ऑडियंस कितना ज्यादा पसंद कर रही हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 4 दिनों में ओवरसीज मार्केट (विदेशी बॉक्स ऑफिस) में फिल्म ने 34.5 करोड़ के करीब बिजनेस कर लिया है।