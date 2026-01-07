झुकना पड़ गया! Dhurandhar के आगे पुष्पा 2 ने भी जोड़ लिए हाथ, 33 दिनों में स्पाई थ्रिलर ने खेल किया खलास
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दो कदम पीछे लेकर ऐसी छलांग मंगलवार को मारी की इस फिल्म ने 'पुष्पा-2' का ही काम तमाम क ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' को हल्के में लेना आने वाली फिल्म 'द राजा साब' पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 33 दिनों बाद भी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई है। फिल्म ने दो कदम पीछे जरूर लिए थे, लेकिन इस साल की बॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने के लिए।
बॉक्स ऑफिस पर 32वें दिन भले ही धुरंधर कछुआ बन गई थी, लेकिन 33वें दिन इस मूवी ने बाजी मारकर पुष्पा 2 का भी खेल खत्म कर दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस छोड़ने से पहले साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
पुष्पा 2 का तोड़ दिया लाइफटाइम रिकॉर्ड
रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना और आर माधवन सहित कई सितारों के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर' है। पहले हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म ने 218 करोड़ का बिजनेस किया था, तो वहीं दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' के खाते में 261 करोड़ रुपए आए थे। तीसरे हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 115.70 करोड़ की हुई थी, वहीं पांचवें हफ्ते में 2 दिन के अंदर फिल्म ने 35 करोड़ कमा लिए थे।
मंगलवार को यानी कि 33वें दिन फिल्म का कलेक्शन 5.70 करोड़ हुआ और इंडिया में नेट फिल्म की कमाई 831.40 करोड़ पहुंच गई, जबकि अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने 2024 में हिंदी बेल्ट में लाइफटाइम कलेक्शन 821 करोड़ किया था। इस रिकॉर्ड तो धुरंधर ने मंगलवार को तोड़ दिया है।
पुष्पा 2 के अलावा इन फिल्मों पर भी कहर बनकर बरसी धुरंधर
पुष्पा 2 से पहले ही धुरंधर ने विक्की कौशल की छावा (601करोड़), शाह रुख खान की जवान (586 करोड़), स्त्री 2, गदर 2, पठान, एनिमल, बाहुबली 2, केजीएफ, कांतारा चैप्टर 1 सहित कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे।
पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क किस तरह से काम करता है, धुरंधर में इस बारे में ही दिखाया गया है। ये फिल्म छह गल्फ कंट्रीज में बैन की गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ही फिल्म का क्रेज साफ देखने को मिला। धुरंधर बॉक्स ऑफिस से हटने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी।
