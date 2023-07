Oppenheimer Day 1 Collection: क्रिस्टोफर नोलन की 'ओपेनहाइमर' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, फिल्म की हुई सॉलिड शुरुआत

नई दिल्ली, जेएनएन। Oppenheimer Day 1 India Box Office Collection: हॉलीवुड से आई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओपेनहाइमर' (Oppenheimer) ब्लॉकबस्टर हिट साबित होने की तरफ पहले ही दिन के कलेक्शन से आगे बढ़ रही है। फिल्म को इंडिया में अच्छा रिस्पांस मिला है। टॉम क्रूज (Tom Cruise) की 'मिशन इम्पॉसिबल 7' इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धाक जामए बैठी है। इसे कड़ी टक्कर देते हुए 'ओपेनहाइमर' पहले ही दिन 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ले चुकी है।

सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की दमदार एक्टिंग से सजी फिल्म 'ओपेनहाइमर' ने 13-13.50 करोड़ की ओपनिंग इंडिया में ली है। इस लिहाज से यह फिल्म इस साल की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है, जिसने इतनी ओपनिंग ली है। इससे पहले 12 जुलाई को रिलीज हुई 'मिशन इम्पॉसिबल 7' ने 12.25 करोड़ की ओपनिंग ली थी। वहीं, 19 मई को रिलीज हुई विन डीजल की 'फास्ट एक्स' ने 12 करोड़ के आसपास की ओपनिंग ली थी।

The soundtrack of #Oppenheimer is now available on all platforms. pic.twitter.com/WzWON2eJlr