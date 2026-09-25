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अंजलि अरोड़ा की Shri Ramayan Katha ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की शॉकिंग कमाई, The Vvaan को छोड़ पाई पीछे?

By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:07 PM (IST)

Mahakavya Shri Ramayan Katha Collection Day 1: अंजलि अरोड़ा की पौराणिक फिल्म श्री रामायण कथा ने पहले दिन कितना कमाया, जानिए...

अंजलि अरोड़ा की श्री रामायण कथा का पहले दिन का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

अंजलि अरोड़ा की श्री रामायण कथा का पहले दिन का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

HighLights

  1. श्री रामायण कथा का ओपनिंग कलेक्शन आया सामने

  2. द वन से हुआ फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश

  3. श्री रामायण कथा में सीता बनी हैं अंजलि अरोड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) की पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' (Mahakavya Shri Ramayan Katha) 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

अंजलि अरोड़ा की फिल्म 'श्री रामायण कथा' का क्लैश सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिल्म 'द वन' (The Vvaan) से हुई।

श्री रामायण कथा सिनेमाघरों में हुई रिलीज

रामायण (Ramayan) पर आधारित पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है, इसके शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं।

महाकाव्य श्री रामायण कथा का कलेक्शन

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। फिल्म का कलेक्शन एक करोड़ भी नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 14 लाख रुपये कमाए हैं। फिल्म को खास शोज भी नहीं मिले हैं। इसे देशभर में 521 शोज ही मिले हैं।

Anjali Arora Ramayan

दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन (The Vvaan Box Office Collection) ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई कर ली है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 7 करोड़ रुपये के आसपास है। पहले दिन द वन आगे निकल गई और श्री रामायण कथा लाखों में सिमट गई। अब देखते हैं कि शनिवार और रविवार को इन फिल्मों का क्या हाल होता है।

श्री रामायण कथा की स्टार कास्ट

महाकाव्य श्री रामायण कथा के बारे में बात करें तो अभिषेक सिंह ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म में सीता की भूमिका अंजलि अरोड़ा निभा रही हैं, वहीं राम के रोल में देव शर्मा (Dev Sharma) हैं। फिल्म में रावण की भूमिका फेमस एक्टर रजनीश दुग्गल ने निभाया है। फिल्म को लेकर पहले से ही काफी ट्रोलिंग हो रही थी। इसकी कास्टिंग, VFX और सीन्स को लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई थी। 

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