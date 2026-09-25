अंजलि अरोड़ा की Shri Ramayan Katha ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर की शॉकिंग कमाई, The Vvaan को छोड़ पाई पीछे?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) की पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' (Mahakavya Shri Ramayan Katha) 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

अंजलि अरोड़ा की फिल्म 'श्री रामायण कथा' का क्लैश सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिल्म 'द वन' (The Vvaan) से हुई।

श्री रामायण कथा सिनेमाघरों में हुई रिलीज

रामायण (Ramayan) पर आधारित पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है, इसके शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं।

महाकाव्य श्री रामायण कथा का कलेक्शन सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। फिल्म का कलेक्शन एक करोड़ भी नहीं पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 14 लाख रुपये कमाए हैं। फिल्म को खास शोज भी नहीं मिले हैं। इसे देशभर में 521 शोज ही मिले हैं।

दूसरी ओर सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन (The Vvaan Box Office Collection) ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई कर ली है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 7 करोड़ रुपये के आसपास है। पहले दिन द वन आगे निकल गई और श्री रामायण कथा लाखों में सिमट गई। अब देखते हैं कि शनिवार और रविवार को इन फिल्मों का क्या हाल होता है।