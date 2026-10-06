11 साल बाद कहां हैं Drishyam के 'सैम'? विजय सलगांवकर के परिवार से एक पंगा पड़ा भारी, आज तक नहीं मिला इंसाफ
फिल्म 'दृश्यम' में तब्बू के बेटे 'सैम' का किरदार निभाने वाले ऋषभ चड्ढा अब एक्टिंग से दूर हैं। 11 साल से उनका केस फ्रेंचाइजी के जरिए सॉल्व हो रहा है।
HighLights
ऋषभ चड्ढा ने 'दृश्यम' में तब्बू के बेटे सैम का रोल किया।
अब वह अभिनय छोड़ स्टोरीटेलिंग करते हैं
'मॉडर्न मजनू' शो के जरिए लाइव दर्शकों से जुड़ते हैं
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अजय देवगन (Ajay Devgn) की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम (Drishyam) का तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इसे दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion) नाम दिया गया है। साल 2015 में दृश्यम का पहला पार्ट आया था।
अभी तक चल रही केस की छानबीन
11 साल से इस फ्रेंचाइजी में आईजी मीरा देशमुख के बेटे समीर देशमुख (Sameer Deshmukh) की एक्सीडेंटल मौत की छानबीन चल रही है। अभी भी ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है।
विजय सलगांवकर ने एक बार फिर खुदको और परिवार को जेल जाने से बचा लिया। उन्होंने ऐसी घटनाएं रचीं जिनसे एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर तोमर, पूर्व आईजी मीरा, उनके पति और एसआई लक्ष्मीकांत गायतोंडे को गुमराह कर दिया।
सैम के रोल में ऋषभ चड्ढा के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी मौत ने देश के सबसे पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर्स में से एक दृश्यम की नींव रखी थी। आज हम जानेंगे की समीर देशमुख उसके बाद से फिल्म में तो नहीं दिखाई दिए लेकिन आज वो कहां है और क्या कर रहे हैं।
निभाया था तब्बू के बेटे का रोल
ऋषभ चड्ढा को 'दृश्यम' में तब्बू और रजत कपूर के बेटे 'सैम' के किरदार से पहचान मिली। यह फिल्म जीतू जोसेफ की मलयालम फिल्म 'दृश्यम' (जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे) का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी।
ओरिजिनल फिल्म में इस किरदार का नाम वरुण प्रभाकर था और इसे रोशन बशीर ने निभाया था। ऋषभ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की। 1994 में मुंबई के एक परिवार में जन्मे ऋषभ ने कई फिल्मों, टेलीविजन शो और वेब सीरीज में काम किया है।
इन फिल्मों में कर चुके हैं काम
'दृश्यम' से पहले, उन्हें सोनम कपूर और फवाद खान की साल 2014 में आई फिल्म 'खूबसूरत' में देखा गया था। इसके बाद साल 2018 में, उन्होंने 'लुप्त' में काम किया। उनके अन्य चर्चित और लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स में 'बेस्ट ऑफ लक निक्की', 'द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' और 'आदत से मजबूर' शामिल हैं। उन्होंने वेब शो 'डिवोर्स के लिए कुछ भी करेगा' में मुख्य भूमिका निभाई।
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ऋषभ चड्ढा अब कहां हैं?
पिछले दो सालों से ऋषभ ने कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। वह अब स्टोरी टेलिंग और पोएट्री करते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए वो लाइव दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। 'मॉडर्न मजनू' के जरिए वह लोगों से जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहानी सुनाने और कविता का यह शो कुछ खास तारीखों पर होता है और इसके टिकट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किए जा सकते हैं।
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