11 साल बाद कहां हैं Drishyam के 'सैम'? विजय सलगांवकर के परिवार से एक पंगा पड़ा भारी, आज तक नहीं मिला इंसाफ

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अजय देवगन (Ajay Devgn) की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम (Drishyam) का तीसरा पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इसे दृश्यम: द कन्क्लूजन (Drishyam: The Conclusion) नाम दिया गया है। साल 2015 में दृश्यम का पहला पार्ट आया था।

अभी तक चल रही केस की छानबीन 11 साल से इस फ्रेंचाइजी में आईजी मीरा देशमुख के बेटे समीर देशमुख (Sameer Deshmukh) की एक्सीडेंटल मौत की छानबीन चल रही है। अभी भी ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। विजय सलगांवकर ने एक बार फिर खुदको और परिवार को जेल जाने से बचा लिया। उन्होंने ऐसी घटनाएं रचीं जिनसे एसपी क्राइम ब्रांच राजवीर तोमर, पूर्व आईजी मीरा, उनके पति और एसआई लक्ष्मीकांत गायतोंडे को गुमराह कर दिया। सैम के रोल में ऋषभ चड्ढा के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी मौत ने देश के सबसे पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर्स में से एक दृश्यम की नींव रखी थी। आज हम जानेंगे की समीर देशमुख उसके बाद से फिल्म में तो नहीं दिखाई दिए लेकिन आज वो कहां है और क्या कर रहे हैं।

निभाया था तब्बू के बेटे का रोल ऋषभ चड्ढा को 'दृश्यम' में तब्बू और रजत कपूर के बेटे 'सैम' के किरदार से पहचान मिली। यह फिल्म जीतू जोसेफ की मलयालम फिल्म 'दृश्यम' (जिसमें मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे) का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी।

ओरिजिनल फिल्म में इस किरदार का नाम वरुण प्रभाकर था और इसे रोशन बशीर ने निभाया था। ऋषभ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में की। 1994 में मुंबई के एक परिवार में जन्मे ऋषभ ने कई फिल्मों, टेलीविजन शो और वेब सीरीज में काम किया है।