Vivek Oberoi ने ऋषि सुनक से लंदन में की मुलाकात, कहा- प्रधानमंत्री मोदी जी कहकर आपने भारतीय संस्कार की दी झलक

नई दिल्ली, जेएनएन। Vivek Oberoi meets Rishi Sunak: अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की है। वह यूके-इंडिया 2023 वीक सेलिब्रेशन में भाग लेने गए थे। उन्होंने पीएम ने लंदन में दिए रिसेप्शन में भाग लिया है। इसमें सोनम कपूर ही नहीं, बल्कि विवेक ओबरॉय ने भी भाग लिया है। उन्होंने यूके-इंडिया वीक कार्यक्रम के सम्मान में इस रिसेप्शन का आयोजन किया है। विवेक ओबरॉय ने किससे मुलाकात की है? अब अभिनेता विवेक ओबरॉय की तस्वीरें वायरल हो रही है। इसमें उन्हें यूके के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास और कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट में देखा जा सकता है। विवेक ओबरॉय इस कार्यक्रम में भाग लेने क्या पहनकर पहुंचे थे? विवेक ओबरॉय इस कार्यक्रम में भाग लेने डार्क ब्लू कुर्ता और कलरफुल जैकेट पहने पहुंचे थे। वह फोटो में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए विवेक का लिखा है, "थैंक्यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है। आप, आपका परिवार और पूरी टीम बहुत ही अच्छे मेजबान हो। आपने भारत और इंडिया के रिश्ते को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आपने दो देशों के बीच हमें एक पुल बताया है जो कि बहुत बड़ी बात है। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं तो यह हमारे दिल को छू लेता है क्योंकि आप भारतीय संस्कार दर्शाते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी भारतीय और भारतीय मूल के लोग इस बात से खुश होंगे। मैं अक्षत मूर्ति और सुधा मूर्ति जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। वह लोग सुपरस्टार है।" सोनम कपूर भी किस रिसेप्शन में भाग लिया था? तस्वीरों में दोनों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। इसके पहले, एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी बुधवार को रिसेप्शन में भाग लिया था। उन्होंने ग्रीन कलर की फ्लोरल साड़ी पहन रखी थी और व्हाइट ओवरकोट पहन रखा था। उनकी बहन रिया कपूर ने उन्हें स्टाइल किया था। इंडिया यूके वीक 2023 के चलते एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया है। यह 26 से 30 जून को लंदन में हुआ है।

