'The Vaccine War देखकर अपनी मां के पैर छूना चाहेंगे आप', विवेक अग्निहोत्री का दावा, इमोशनल कर देगी स्टोरी

Vivek Agnihotri गंभीर और अनकहे मुद्दों को सरलता से बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए चर्चित विवेक अग्निहोत्री कोविड-19 के दौरान बनने वाली वैक्सीन की कहानी द वैक्सीन वॉर को जल्द ही ऑडियंस के सामने लाने वाले हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर चिट चैट सेशन में फैंस के फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब दिए।

File Photo of The Vaccine War and Vivek Agnihotri

Your browser does not support the audio element.

HighLights अलग ढंग की फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद 'द वैक्सीन वॉर' को लेकर आए चर्चा में स्टोरी पर विवेक अग्निहोत्री ने दिया बड़ा हिंट

नई दिल्ली, जेएनएन। अनकहे और अनसुने मुद्दों को बड़े पर्दे पर बेहतरीन ढंग से दिखाने के लिए फेमस डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) पिछले कुछ वक्त से 'द वैक्सीन वॉर' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म कोविड-19 के दौरान तैयार की गई वैक्सीन की स्टोरी को दिखाएगी। हालांकि, यह फिल्म का सिर्फ एक पार्ट है। पूरी फिल्म महामारी की वैक्सीन को तैयार करने वाले लोगों ऐर कुछ अनदेखे, अनसुने किस्सों को दिखाएगी। हाल ही में फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर चिट चैट सेशन किया, जिसमें उन्होंने यूजर्स के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म देखने के बाद लोग अपनी मां के पैर छूना चाहेंगे। 'अपनी मां के पैर छूना चाहेंगे' विवेक अग्निहोत्री को एक यूजर ने कहा कि इंडियन वैक्सीन की कहानी पत्थरों पर लिखी जानी चाहिए। इस ट्वीट पर निर्देशक ने दावे भरा जवाब लिखा। उन्होंने ट्वीट किया, 'अनकही लेकिन भावुक कर देने वाली इंडिया की वैक्सीन प्रोजेक्ट की कहानी आपकी आंखें नम कर देगी, और हर भारतीय को इससे गर्व होगा। आप घर जाकर अपनी मां के पैर छूना चाहेंगे। यह मेरा वादा है।' शाह रुख के साथ क्लैश की मिली नसीहत इसके बाद एक यूजर ने डायरेक्टर को कहा कि अगर हिम्मत है, तो 'द वैक्सीन वॉर' को 'जवान' के साथ रिलीज करें। इस पर निर्देशक ने उस यूजर को करारा जवाब दिया। 'ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी जवान' विवेक अग्निहोत्री ने कहा, 'हम लोग बॉलीवुड गेम में नहीं हैं, और क्लैश जैसे शब्द स्टार्स और मीडिया के लिए हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि शाह रुख खान की जवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन उसे देखने के बाद प्लीज हमारी छोटी सी फिल्म भी जरूर देखना, जो एक वॉर में इंडिया की विक्ट्री के बारे में बताती है, जिसके आपके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम।' बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म की कहानी देश के लिए महामारी की वैक्सीन तैयार करने वाले लोगों पर आधारित होगी। इस फिल्म का एलान उन्होंने एक वीडियो शेयर कर किया है, जिसमें उन्होंने 'द वैक्सीन वॉर' के पीछे का कारण बताया है।

Edited By: Karishma Lalwani