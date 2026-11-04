'एक नई उम्मीद जगी है...' Hanuman Ansh के सिंगर सुनील लोधी की आंखों का इलाज हुआ शुरू, लिखा इमोशनल पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस साल रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) के एक गाने ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। गाने का टाइटल था 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' (Maine Tere Hi Bharose Hanuman) जिसे दृष्टिबाधित लोक गायक सुनील लोधी ने गाया था।

सुनील ने लिखा इमोशनल पोस्ट इस गाने से सुनील को काफी लोकप्रियता मिली और एमपी के सीएम डॉ मोहन यादव ने उनके इलाज की जिम्मेदारी ली। सुनील का इलाज शुरू हो चुका है। मंगलवार को, गायक ने इंस्टाग्राम पर एक आई क्लिनिक (Eye Clinic) की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि उनकी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इसे लेकर सुनील ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'हे ईश्वर! आपने अब तक बहुत सहारा दिया है, हर मुश्किल में हौसला दिया है। आज मेरी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से एक नई उम्मीद जगी है। प्रभु से बस इतनी-सी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए और मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने सुनील के लिए दुआ की है।

एमपी के सीएम ने बढ़ाया मदद का हाथ इसके अलावा 'बुंदेली दुनिया' नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने एक अन्य पोस्ट के जरिए बताया कि सुनील के इलाज की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर शुरू की गई।