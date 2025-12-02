Language
    एक्टिंग छोड़ योगी बना काजोल का ये हीरो...66 साल की उम्र में भी है इतना फिट, अब पहचान भी नहीं पाएंगे आप

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    90's Bollywood Hero: 90 के दशक में कई ऐसे हीरो हैं, जो पर्दे पर आए और गायब भी हो गए। एक ऐसी ही फिल्म आई, जिसमें काजोल का ऑनस्क्रीन हीरो अपने लुक्स से खूब चर्चा में आया लेकिन एक फिल्म के बाद ही गायब हो गया। आज हम आपको उसी हीरो की कहानी बताएंगे...

    इतना बदल गया काजोल का वो हीरो

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्हें नेम और फेम खूब मिला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन स्टार्स ने कैमरे से दूरी भी बना ली। आज हम आपको एक ऐसे ही स्टार की कहानी बताने जा रहे हैं, जो 90 के दशक में जब फिल्मों में आया तो लोगों ने उसे चॉकलेटी बॉय का नाम दे डाला। काजोल और अजय देवगन जैसे स्टार्स के साथ उसने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में किस्मत नहीं चली तो वो योगी बन गया। हम बात कर रहे हैं एक्टर बिजय आनंद की। चलिए आज आपको बताते हैं बिजय आनंद (Bijay Anand) के सफर की कहानी...

    फिल्मों में शुरू किया अपना सफर

    साल 1998 में फिल्म 'प्यार तो होना ही था' (Pyaar To Hona hi tha) रिलीज हुई थी। इस फिल्म के सेट पर काजोल (Kajol) और अजय देवगन (Ajay Devgn) के प्यार की कहानी खूब सुर्खियों में आई। उधर इस फिल्म में बिजय आनंद भी नजर आए, जिन्होंने काजोल के मंगेतर का रोल फिल्म में प्ले किया था। फिल्म में जितनी चर्चा अजय और काजोल की हुई, उतनी ही चर्चा बिजय आनंद की हुई।

    इस फिल्म के बाद बिजय को कई फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन वो फिल्मों से दूर ही हो गए। हालांकि वह फिर कुछ टीवी शोज में जरूर नजर आए। इसके बाद उन्होंने रामायण जैसे शोज में लक्ष्मण का किरदार निभाया। हालांकि बिजय ने 1996 में आई फिल्म 'यश' से डेब्यू किया था।

    एक्टिंग छोड़ बन गए योगी

    फिल्मों में आने के बाद बिजय आनंद का करियर भी चल पड़ा। जब 'प्यार तो होना ही था' हिट साबित हुई थी तो उन्हें एक साथ 22 फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन बिजय ने एक-दो शोज में काम करने के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली। वह चाहते तो कई फिल्मों में काम कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपनी सेहत पर ध्यान देने लगे।

    एक इंटरव्यू में खुद बिजय ने बताया था कि, 33 साल की उम्र में उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और 36 तक आते-आते उन्हें गठिया हो गया। इस वजह उन्होंने योग की राह चुन ली। उन्होंने कुंडलिनी योग को करना शुरू किया और धीरे-धीरे उनकी दिनचर्या बदलती गई। एक वक्त ऐसा आया कि वो कुंडलिनी योग सिखाने लगे। एक्टिंग छोड़ वो पूरी तरह से योगी बन गए।

    पौराणिक कथाओं से जुड़े रोल्स और कमबैक

    करीब 17 साल फिल्मों और एक्टिंग की दुनिया से दूर रहने के बाद बिजय आनंद ने साल 2016 में टीवी शो सिया के राम से वापसी की। इस शो में उन्होंने राजा जनक का किरदार निभाया और फिर उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया। फिल्म आदिपुरुष में ब्रह्मा का रोल निभाने के लिए चुना गया।

    एक वक्त पर उन्हें निगेटिव रोल ऑफर हो रहे थे लेकिन उनकी योगी वाली छवि और उनके अंदाज को देखकर मेकर्स ने उन्हें पॉजिटिव रोल्स ऑफर किए। सनी लियोनी की जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज किरणजीत कौर में उनके पिता जसपाल सिंह वोरा का रोल भी विजय ने ही निभाया था।

    बिजय आनंद पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब उनकी बढ़ी दाढ़ी और बाल हैं। वहीं निजी जिंदगी में उन्होंने मराठी और बॉलीवुड फिल्मों की एक्ट्रेस सोनाली खरे से शादी और अब वो एक बेटी पिता भी हैं।

